이 대통령 머리 정리해주는 김혜경 여사

입력:2025-11-02 11:44
김혜경 여사가 1일 한-싱가포르 정상회담이 열리는 용산 대통령실에서 로런스 웡 싱가포르 총리를 기다리는 이재명 대통령의 머리를 정리해주고 있다.

김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

