中, ‘마스가 상징’ 한화오션 제재 푸나…美 “中, 보복 조치 철회키로”

백악관 “중국, ‘301조’ 조사 보복 해운 제재 철회”

한·중 정상회담에서도 한화오션 문제 ‘생산적 논의’

백악관 “미국, 조선업 재건 위해 한일과 협력 지속”

미·중 정상 간 무역 합의 팩트시트(설명자료)에 따르면 중국은 중국의 해사·물류·조선 산업에 대한 미국의 무역법 ‘301조’ 조사에 보복하기 위해 시행한 조치를 철회하고 다양한 ‘해운 기업(

에 부과한 제재도 철회하기로 했다.

미국도 반대급부로 무역법 301조 조사에 따라 중국의 해사·물류·조선 산업을 겨냥해 시행한 조치를 오는 10일부터 1년간 중단하기로 했다. 다만

구체적으로 어떤 조치를 중단할지는 팩트시트에서 설명하지 않았다.

올해 남은 2개월간 최소 1200만t의 미국산 대두를 구매하고, 향후 3년간 매년 최소 2500만t의 대두를 구매하기로 했다.

미국은 펜타닐 유입을 막는다는 명목으로 중국에 부과한 관세 중 10%포인트를 오는 10일부터 인하한다.

미국 일자리 지원, 에너지 우위 강화, 기술 혁신 분야의 미국 주도력 증진, 한·미 해양 파트너십 구축 등을 위한 수십억 달러 규모의 중대한 투자 약속을 확보했다”고 평가했다.