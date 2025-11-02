포항시, 내달 AI 챗봇 서비스 도입… 24시간 민원 응대
경북 포항시가 시민에게 한 발짝 더 다가서는 디지털 행정 혁신을 위해 대표 홈페이지에 AI 기반 챗봇 서비스를 도입한다.
시는 지난달 31일 ‘포항시 홈페이지 AI 챗봇 구축 착수 보고회’를 열고 본격적인 사업추진에 나섰다고 2일 밝혔다.
이날 착수보고회는 챗봇 도입 배경 및 추진 일정, 민원 유형 분석, AI 학습 데이터 수집 계획, 서비스 구축 및 품질 개선 방안 등이 논의됐다.
이번에 도입될 챗봇은 생성형 AI 기술을 기반으로 사용자의 질문 의도를 스스로 이해하고, 관련 정보를 사람처럼 자연스럽게 답변하는 것이 특징이다.
포항시 홈페이지 내 공개 행정정보를 기반으로 정확하고 신뢰성 있는 답변을 제공하고 단순한 정보 나열을 넘어 대화형 응답을 통해 시민의 궁금증을 빠르고 쉽게 해결할 수 있다.
반복적인 민원 문의에 대한 자동응답으로 공무원의 업무 부담을 줄이는 한편, 시민에게는 언제 어디서나 이용 가능한 24시간 스마트 행정 환경을 제공하게 된다.
시는 다음 달까지 챗봇 서비스를 구축 완료할 예정이다. 향후 축적된 민원 데이터를 기반으로 시민의 요구를 보다 정밀하게 분석해 스마트 행정 플랫폼 구축에 박차를 가할 계획이다.
포항시 관계자는 “이번 챗봇 구축은 시민의 민원 접근성을 혁신적으로 개선하는 디지털 행정서비스의 전환점이 될 것”이라며, “시민이 궁금한 일을 언제든 물어보고 바로 답을 얻을 수 있는 친절한 행정을 만들겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사