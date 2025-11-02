디지털 마산자유무역지역 조성사업, 기재부 예타조사 대상 선정
경남도는 지난달 31일 기획재정부 제10차 재정사업평가위원회에서 ‘디지털 마산자유무역지역 조성사업’이 예비타당성조사 대상사업으로 선정됐다고 2일 밝혔다.
창원시 마산합포구 마산해양신도시 내 공공부지 3만3089㎡에 지식기반·정보통신 산업, 첨단제조업 등을 유치해 고부가가치 산업 거점으로 육성하는 사업이다. 3809억 원(국비 75%, 지방비 25%)이 투입되며 기업 입주동(11층), 지원시설동(5층)이 건설된다.
지난 2023년 경남도의 디지털 마산자유무역지역 지정 신청 이후 지난해 1월 산업통상부가 자유무역지역으로 지정했고, 디지털전환(DX) 기업과 첨단제조업 집적 공간 조성을 위해 올해 8월 기재부에 예타 대상사업 신청을 한 결과다.
앞으로 기재부는 조사수행기관(KDI 등) 선정, 전문연구진 구성 등 사전절차를 거쳐 1~2개월 이내 예비타당성조사에 착수할 전망이다. 조사는 최소 10개월이 걸릴 것으로 예상돼 경남도는 산업통상부, 창원시 등과 협력할 계획이다. 예타가 통과되면 산업통상부에서 실시설계 등을 거쳐 2029년 준공을 목표로 추진할 계획이다.
조현준 경남도 경제통상국장은 “마산해양신도시에 디지털 마산자유무역지역이 조성되면 디지털 전환을 통한 기업 생산성 향상과 수출 경쟁력 강화로 국내 최초 자유무역지역인 마산이 대한민국 수출 1번지의 위상을 되찾을 것으로 기대한다”고 말했다.
