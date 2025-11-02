‘젠슨 황 효과’ 깐부치킨…일부 매장 돌연 휴업, 왜?

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난달 30일 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장을 찾은 모습. 사진공동취재단

2일 업계에 따르면 깐부치킨 1호점인 경기 용인시 수지구의 깐부치킨 성복점은 전날부터 이틀간 임시휴업을 감행했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난달 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치맥 회동을 하고 있다. 사진공동취재단