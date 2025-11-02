경남 거제 홍도 인근해상서 낚시어선 60대 승객 실종
경남 거제시 홍도 인근해상에서 낚시어선 승객이 실종돼 해경이 수색에 나섰다.
창원해경에 따르면 2일 오전 7시 10분쯤 진해 안골항에서 입항한 9t급 낚시어선에서 승객 60대 남성 A씨가 실종됐다는 신고가 접수됐다.
이 낚시어선은 전날인 1일 오후 1시 40분쯤 안골항을 출항해 거제 홍도 인근해상에서 낚시 영업을 했다. 이어 2일 오전 6시 40분쯤 안골항으로 돌아간 뒤 인원확인 절차에서 A씨가 없다는 사실을 알고 해경에 신고했다.
해경은 A씨 휴대전화의 위치조회 마지막 수신시간과 최종 목격된 시간을 바탕으로 홍도 북방 5.3마일을 실종 위치를 추정하고 수색 중이다. A씨는 최종 목격 당시 구명조끼를 착용하고 있었던 것으로 알려졌다.
창원해경은 경비함정과 파출소 연안구조정, 구조대, 항공기를 사고 해역으로 급파해 사고 해역을 수색하고 있다.
거제=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
