11월의 광주, 단풍·감성여행으로 가을 만끽

무등산 단풍길·영산강 노을길 등 인기

충장로 홍콩골목·동명동서 커피 산책

쉼과 치유를 경험해 볼 수 있는 광주 광산구 월봉서원 전경. 광주광역시 제공

단풍·억새로 물든 광주



무등산 단풍길. 광주광역시 제공

예술과 사색이 머무는 여행 도시



서창감성조망대에서 바라 본 노을. 광주광역시 제공

문화와 감성이 어우러진 도심속 이색 명소

