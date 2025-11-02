인천폴리텍대, 2026학년도 국비 무료 하이테크 과정 모집

2026학년도 하이테크 과정 모집요강. 인천폴리텍대 제공

김현재(35)씨는 과거 MCT 관련 기계회사에서 근무하다 반도체 분야로 진로를 전환했다. 하이테크 과정 반도체시스템과에 입학 후 장비 설계와 제어 프로그래밍을 함께 익혔다. 재학 중엔 2024년 전국대학교 ICT창의융합캡스톤디자인 경진대회에서 ‘머신비전을 활용한 반도체 웨이퍼 이송로봇’으로 대상을 수상하며 기술 역량을 입증했다. 현재 그는 송도 소재 반도체 장비 전문기업에서 장비설계 엔지니어로 근무 중이다.