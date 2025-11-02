가천대학교 기반구축사업단, ‘사업성과보고&컨퍼런스’ 개최
가천대학교 기반구축사업단은 지난 31일 인천 라마다 송도호텔 르누와르홀에서 ‘가천대학교 기반구축사업단 2025년 사업성과보고&컨퍼런스’를 개최했다고 2일 밝혔다.
이번 행사에는 최미리 가천대 수석부총장과 유재호 산업통상부 디스플레이가전팀 과장, 이남주 인천시 미래산업국장을 비롯해 공동연구기관, 병원, 산업체, 외부 대학, 그리고 스마트홈 서비스 사용자 등 총 160여명이 참석했다. 참석자들은 지능형 홈케어 기술의 발전 방향과 서비스 실증 확산을 위한 협력 방안을 함께 논의했다.
지능형 홈케어 기반구축사업은 가천대학교가 주관해 고령자와 장애인 등 생활 취약계층이 안전하고 건강한 주거 환경에서 자립적 삶을 유지하도록 지원하는 데이터 기반 서비스를 구축하는 것을 목표로 한다. 기반구축사업단은 지속적 연구를 통해 스마트기기와 사용자 데이터를 연계한 홈케어 기술 고도화를 추진해 왔다.
행사는 사업성과보고 및 미래지번 제시, 2025년 신규 10대 핵심기업 MOU 체결식, 스마트홈헬스케어 우수 기업 및 공로상 시상식, 신규 핵심기업 홈 헬스케어 서비스 및 BM전략 발표 등 순으로 진행됐다.
콘퍼런스는 사용자와 기업, 연구기관 간 협업 구조를 강화하고 기술 실증 데이터를 기반으로 한 서비스 개선 방향을 제시했다. 또한 참석자 간 지능형 홈케어 서비스의 전국적 확산 가능성과 산업적 가치에 대한 인식향상에 대해 논의했다.
향후 기반구축사업단은 AI 기반 헬스케어 데이터 플랫폼 확장, 산학연 공동 연구 활성화, 사용자 맞춤형 서비스 고도화 등을 통해 실질적 돌봄 혁신 모델을 지속 발전시켜 나갈 계획이다.
이은석 단장은 “이번 행사는 그간의 연구 성과를 체계적으로 정리하고 현장에서 얻은 데이터를 바탕으로 실질적인 변화를 모색한 자리였다”며 “지능형 홈케어 서비스가 국민의 일상 속으로 스며들 수 있도록 기술과 사람이 함께 성장하는 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사