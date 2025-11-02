‘복사골 품은’ 부천 루미나래 정식 개장…“수도권 명소 기대”

위로는 무지개 아래로는 안개가 어우러진 무지개·밤이슬 구간 전경. 부천시 제공

부천의 상징인 복사골과 자연의 아름다움을 빛과 미디어아트로 재해석했으며 전체 관람로 1.5㎞에

12개로 이뤄졌다.

향후에는 관람객이 직접 참여하며 상호작용할 수 있는 인터랙티브 콘텐츠를 운영할 계획이다. 이를 위해 전용 인터랙션 아이템도 판매할 예정이다.