‘김포 해병대 문화축제’ 5만 관광객 기록…접경지 관광 새 역사
경기 김포시와 해병대 제2사단이 공동 개최한 ‘2025 김포 해병대 문화축제’가 5만명의 관람객을 모으며 접경지 관광의 새로운 역사를 썼다.
김포시는 지난 1일 대명항 일대에서 ‘2025 김포 해병대 문화축제’를 열고 해병대와 함께한 역동적인 군 문화 콘텐츠를 선보였다. 올해로 두 번째 열린 이번 축제는 단 2회 만에 5만명이 찾는 기록을 세우며, 김포가 ‘특별한 축제가 있는 도시’로 자리매김했음을 보여줬다.
축제 현장에서는 헬기와 상륙돌격장갑차(KAAV)가 동원된 실전 같은 상륙작전 시연을 비롯해 특공무술 ‘무적도’ 시연, ‘강철 근육 콘테스트’ 등 해병대 특유의 강인함을 체험할 수 있는 다양한 프로그램이 진행됐다. 관람객들은 전투 장비를 직접 만져보고 기동 장면을 관람하며 해병대의 위용을 가까이에서 느꼈다.
특히 이번 행사는 접경지라는 공간적 한계를 문화 콘텐츠로 극복하며 지역 인식을 새롭게 바꿨다는 평가를 받았다. 관람객들은 “해병대 하면 딱딱하고 무서울 줄 알았는데, 멋지고 역동적인 축제였다” “아이들이 해병대에 관심을 가지게 됐다”는 반응을 보였다.
축제의 사회는 해병대 출신 개그맨 박경호씨가 맡아 재치 있는 진행으로 분위기를 돋웠으며, 해병대전우회 김포시지회와 전국 전우회, 가족들이 함께 참여해 의미를 더했다. 축제가 열린 대명항 일대는 제철 해산물과 함께 축제를 즐기려는 방문객들로 붐비며 지역 상권도 활기를 띠었다.
김병수 김포시장은 “김포는 군사지역 접경지라는 특색을 살려 안보를 넘어 문화로 소통하는 도시로 발전하고 있다”며 “해병대 문화축제를 통해 김포의 역사와 해병대의 정신을 문화관광으로 연결해 전국적인 관광도시로 성장하겠다”고 말했다.
최영길 해병대 제2사단장은 “1951년 김포와 인연을 맺은 해병대가 시민과 함께 호흡하는 자리가 되어 기쁘다”며 “앞으로도 김포시민의 든든한 이웃이자 수호자가 되겠다”고 밝혔다.
한편, 김포시는 민선 8기 출범 이후 애기봉을 세계적 명소로 만든 데 이어 대명항을 국가어항 예비대상항으로 지정받는 등 북부권 관광 활성화에 속도를 내고 있다. 또한 신안리 국가유산 지정 추진과 문수산성 복원 방안 모색 등 김포만의 역사·문화 자원을 활용한 관광 콘텐츠 확충에도 나서고 있다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사