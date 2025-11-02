‘김포 해병대 문화축제’ 5만 관광객 기록…접경지 관광 새 역사

‘2025 김포 해병대 문화축제’ 해병대 상륙작전 시연에 나선 헬기를 바라보는 관광객들. 김포시 제공

‘2025 김포 해병대 문화축제’ 상륙작전 시연하고 있는 해병대 청룡부대 대원들. 김포시 제공

축제의 사회는 해병대 출신 개그맨 박경호씨가 맡아 재치 있는 진행으로 분위기를 돋웠으며, 해병대전우회 김포시지회와 전국 전우회, 가족들이 함께 참여해 의미를 더했다. 축제가 열린 대명항 일대는 제철 해산물과 함께 축제를 즐기려는 방문객들로 붐비며 지역 상권도 활기를 띠었다.