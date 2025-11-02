전북, 제3금융중심지 도전…RE100·기후금융 내세워 ‘차별화 승부’

RE100·기후금융 기반 ‘녹색 금융허브’ 도전

국민연금·새만금 연계한 지역 특화 전략

‘실물경제+자산운용’ 결합한 한국형 금융모델

새만금 산업단지. 전북도 제공

혁신도시·만성지구는 8월 전국 최초로 핀테크 육성지구로 지정돼 금융 실증 환경도 확보했다.

전북혁신도시 전경. 전북도 제공

새만금 개발과 연계한 ‘녹색금융’ 전략도 주목받고 있다. 새만금 산업단지에는 일본 1곳, 벨기에 1곳, 중국 5곳, 한중 합작 2곳 등 외국인 투자기업 9곳이 입주해 있다. 입주 부지는 99만1736㎡, 누적 투자액은 3조367억원 규모다.

이어 “서울·부산과 경쟁이 아니라, 연기금·농생명·기후에너지 기반의 ‘RE100 금융 허브’라는 새로운 금융도시를 지향한다”며 “실물경제와 금융이 함께 성장하는 한국형 금융모델을 구축하겠다”고 덧붙였다.