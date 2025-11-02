무주~대구 고속도로 예타 대상사업 선정…동서 3축 완성 첫 관문 통과

동서 3축 연결, 영호남 연계 교통망 본격화

예타 통과 시 새만금∼포항 축 완성 속도 전망

초광역 상생협력 결실로 사업화 첫 관문 통과

무주~대구 고속도로 위치도. 전북도 제공

이번 선정으로 경제성 부족 등으로 장기간 답보 상태였던 사업 추진에도 동력이 생겼다.

국토교통부, 한국도로공사 등 관계기관과 협력하고, 지역 정치권 지자체와도 공조 체계를 확대할 계획이다.