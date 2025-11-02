전남도 평화소리합창단, 목포서 한반도 평화 메시지 노래

도민·북한이탈주민·이북도민이 음악으로 하나 돼

평화소리합창단 창단연주회. 전남도 제공

전남도는 분단의 아픔을 치유하고, 한반도 평화와 화합 메시지를 전달하는 ‘전남도 평화소리합창단’ 창단 연주회가 목포문화예술회관에서 열려 지역민과 북한이탈주민, 이북도민이 음악으로 하나가 됐다고 2일 밝혔다.



평화소리합창단은 전남에 거주하는 북한이탈주민과 이북 도민, 지역 주민의 화합을 위해 2023년 창단됐다.



전날 열린 연주회는 지역과 세대를 아우르고 도민의 마음을 하나로 모으며, 나아가 한반도 평화의 염원을 노래했다.



연주회는 ‘평화소리합창단’ 노래를 시작으로 이북7도부녀연합합창단과의 협연, 현악삼중주, 우쿨렐레 연주, 대금 연주 등 다채로운 공연이 함께 펼쳐져 관객의 호응을 이끌어냈다. 특히 합창단의 열정과 노력이 고스란히 전해져 큰 울림을 줬다.



고미경 전남도 자치행정국장은 “창단을 위해 애쓰고 이번 연주회를 준비한 관계자들께 감사드린다”며 “앞으로도 평화소리합창단이 북한이탈주민과 도민이 하나 되도록 한반도 평화와 번영·화합을 노래하는 평화사절단으로 성장하길 기대한다”고 말했다.



목포=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



