‘전략 물류망 기반 구축된다’ 김해~밀양 고속도로 예타통과
지난달 31일 기획재정부 10차 재정사업평가위원회에서 ‘김해~밀양 고속도로 건설사업’이 예비타당성조사를 최종 통과했다. 경남도는 타당성조사, 기본 및 실시설계 등 후속 절차를 정부와 협의할 방침이라고 2일 밝혔다.
‘김해~밀양 고속도로’는 김해 진례면(진례분기점)과 밀양 상남면(남밀양 나들목)을 잇는 총연장 약 19.8km, 총사업비 약 1조5000억 원의 노선이다. 나들목(IC) 2개와 분기점(JCT) 3개를 포함한다.
지난 2017년 제1차 고속도로 건설계획에 반영됐으나 시급성, 타당성 등을 재검토하면서 예타 대상에 대상에 선정되지 못하고 답보상태에 있다가 이번에 경남도가 정부, 한국도로공사 등 유관기관과 협력해 재추진하면서 예타를 통과했다.
김해~밀양 고속도로는 부산항신항·진해신항을 비롯해 경남 동남권과 북부권을 연결하는 핵심 물류 축이다. 또 수도권·대구경북과 직결되는 국가 간선망 확충 사업으로 미래 북극항로 시대 부산항 진해신항의 글로벌 거점항 도약을 위해서도 중요하다.
도는 고속도로 완공 시 하루 교통량이 최대 2만5000대에 달하며 생산유발효과는 약 1조8000억 원, 취업유발효과는 약 1만2100여 명에 이를 것으로 예상했다. 특히 국지도 58호선(부산신항~가락IC 구간) 등으로 집중된 부산항(신항 포함)의 물류 흐름이 분산돼 수송 효율성은 향상되고 물류비는 감소할 전망이다.
또 부산·김해권과 밀양 내륙권이 직접 연결되면서 산업입지 접근성이 개선되고, 밀양 나노국가산단 등 지역산업 거점 활성화, 신규 일자리 창출, 인구감소위기지역 활력 등 다양한 효과가 기대된다.
도는 진해신항-부산항신항-밀양 나노국가산단을 연계하는 동남권 순환형 물류망 구축 전략을 구체화하고 산업·물류 네트워크 구축을 지속 추진할 계획이다.
박성준 경남도 교통건설국장은 “김해~밀양 고속도로 건설사업은 부산항(신항) 물류경쟁력 강화와 지역균형발전을 동시에 실현하는 국가 전략사업”이라며 “새로운 산업 축을 중심으로 경남의 산업지도와 국가 물류지도를 그려 나갈 것”이라고 말했다.
