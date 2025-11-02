“X에 그 사진, 매우 악질적” 中 외교부, 日총리글에 발끈

X에 대만 대표와 악수하는 사진 올린 日총리

中 외교부 “극히 악질적인 행동”

다카이치 사나에(왼쪽) 일본 총리가 1일 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 사진. 대만 대표로 참석한 린신이 총통부 선임고문과 악수를 하고 있다. 엑스 캡처

“대만 문제는 중국의 내정이며, 결코 넘어서는 안 될 레드라인”이라고 강조했다.