“7년 전 그날, 구조 요청한 여고생을 찾습니다” [개st하우스]

개st하우스는 위기의 동물이 가족을 만날 때까지 함께하는 유기동물 기획 취재입니다. 사연 속 동물에게 도움을 주고 싶다면 유튜브 '개st하우스'를 구독해주세요.

사연의 주인공 황구 오공이는 7년 전 한 여고생이 눈물로 구조요청한 유기견이었다. 학생은 이미 20여 곳의 단체로부터 구조요청을 거절당한 상태였다고. 구조단체 팅커벨프로젝트의 뚱아저씨는 그런 학생의 따뜻한 마음을 존중했고, 사비를 털어 황구를 구조했다. 전병준 기자

“어느날 여고생이

전화를 걸었는데 시보호소로 보낸 황구가 곧 안락사될 처지라더군요. 하굣길에 발견해서 구조해달라고 자기가 구청에 신고한 유기견이라면서. 시보호소에 간 유기동물은 입양자가 없으면 열흘 뒤 안락사된다는 사실을 그 여고생은 몰랐던 거죠. 구해주고 싶어서 한 행동인데 자기 때문에 거리에서나마 잘 살고 있던 황구가 죽게 된 상황이라 많이 당황한 상태였어요. 여기저기 도움을 요청했지만 동물단체 20여 곳이 전부 거절했다면서 울더군요. 그게 7년 전 일입니다.”

-동물구조단체 팅커벨프로젝트 대표 뚱아저씨(본명 황동열)

살리려고 신고했는데…그 끝은 안락사



7년 전 길거리를 떠돌던 황구 오공이는 한 여학생과 마주쳤고, 학생의 신고로 출동한 포획팀에 구조돼 서울시 위탁 보호소인 경기도 양주 동구협 보호소로 옮겨졌다. 전병준 기자

“가엾은 황구 구해주세요”…눈물의 호소



뚱아저씨는 사비를 들여 구조에 따른 책임비용을 댔고, 그 덕분에 오공이는 안락사를 피해 뚱아저씨가 속한 구조단체 팅커벨프로젝트의 보호소에 입소할 수 있었다. 전병준 기자

“신사견 오공이의 가족을 모집합니다”



조용한 오공이지만 그래도 보호소에서 친구를 꽤 만났습니다.

중학생 박서윤(14)양은 오공이를 2년째 꾸준히 찾아와 교감을 나누는 단짝 같은 존재이다. 전병준 기자



■ 학생의 따스한 동심이 살린 황구, 오공이의 가족을 모집합니다

- 8살 황구

- 중성화 수컷, 15㎏

- 성격이 온순하고 다른 동물과 잘 지냄

- 앉아, 엎드려 등 가능. 잔병치레 하나 없이 건강함

- 성격이 의젓해 보호자에게 매달리거나 달려들지 않고, 잔짖음이 없음



■ 입양을 희망하는 분은 아래 이메일로 문의해주세요

- tinkerbell0102@hanmail.net



■오공이는 개st하우스에 출연한 166번째 견공입니다(114마리 입양 완료)

-입양자에게는 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌이 동물의 나이, 크기, 생활습관에 맞는 ‘영양 맞춤사료’ 1년치(12포)를 후원합니다.



