“자애로운 아버지” 홀로 아들 키우던 60대, 장기기증 후 하늘로 [아살세]
아내와 사별한 후 아들을 홀로 키우던 60대 남성이 뇌사 장기기증으로 생명을 살린 후 떠났다.
한국장기조직기증원은 지난 8월 문주환(60)씨가 가톨릭대학교 은평성모병원에서 폐장과 인체조직을 기증했다고 31일 밝혔다. 인체 조직은 환자 100여명의 기능적 장애 회복에 활용될 예정이다.
기증원에 따르면 문씨는 친구와 대화 중 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됐으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다. 문씨는 장기기증 희망 등록을 신청해 늘 이를 증명하는 등록 카드를 지니고 다니며 “다른 생명을 살리는 의미 있는 일을 하고 싶다”고 말한 것으로 전해졌다. 가족들은 문씨의 희망대로 기증에 동의했다.
문씨는 9년 전 아내를 먼저 떠나보낸 후 아들을 혼자 키우며 정성으로 보살핀 것으로 전해졌다. 장기기증 희망 등록 또한 문씨 부자가 함께 신청한 것으로 알려졌다. 아버지의 돌봄 덕에 서울대학교 컴퓨터공학과에 합격한 아들 동휘씨는 고인이 “자애로운 아버지이자 둘도 없는 친구”였다고 회상했다.
동휘씨는 아버지에게 “갑작스럽게 떠나서 너무나 보고 싶다”며 “하늘나라에서 건강하고 재미있게 잘 지내고 계시라. 사랑한다”고 마지막 인사를 건넸다.
