김영훈 노동장관 “런베뮤, 무관용 원칙으로 엄정 대응”

김영훈 고용노동부 장관이 30일 국회 기후에너지환경고용노동위원회에서 열린 종합감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

김영훈 고용노동부 장관은 최근 직원의 과로사 의혹이 불거진 유명 베이커리 런던베이글뮤지엄(런베뮤)에 대해 “무관용 원칙으로 엄정히 대응하겠다”고 밝혔다.