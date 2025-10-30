김영훈 노동장관 “런베뮤, 무관용 원칙으로 엄정 대응”
김영훈 고용노동부 장관은 최근 직원의 과로사 의혹이 불거진 유명 베이커리 런던베이글뮤지엄(런베뮤)에 대해 “무관용 원칙으로 엄정히 대응하겠다”고 밝혔다.
김 장관은 30일 국회 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 런던베이글뮤지엄 직원 사망과 관련한 질의가 나오자 “여러 가지 조치를 할 생각”이라고 답했다.
김 장관은 “고인의 명복을 빌고 장관으로서 미처 예방하지 못한 점을 송구하게 생각한다”며 “29일부터 인천점과 본사에 대한 기획감독을 실시했고, 위반 여부가 확인되면 전국 지점으로 확대해 무관용 원칙으로 엄정하게 대응할 것”이라고 말했다.
그는 또 “이런 운영 방식이 마치 기업 혁신이나 경영 혁신의 일환으로 포장돼 성공 사례처럼 회자되는 문화를 이번에 반드시 발본색원하겠다”고 강조했다.
이날 고용노동부 국정감사에서는 런베뮤 20대 직원 과로사 의혹을 비롯해 산업 현장에서 발생하는 사고에 대한 질타가 쏟아졌다.
더불어민주당 소속 안호영 위원장은 국감을 시작하며 “런던베이글뮤지엄 20대 직원 과로사 의혹으로 노동부가 긴급 기획 감독에 나섰고, 어제도 삼성물산 건설 현장에서 하청 근로자가 또다시 목숨을 잃는 안타까운 사고가 발생했다”며 “끊이지 않는 사고 앞에서 노동부가 여전히 사후 대응만 하는 게 아닌지 매우 우려스럽다”고 말했다.
이어 “이젠 산업 현장 전반에 걸친 선제적 예방 시스템 확립이 무엇보다 필요하다”며 “노동부는 안전관리 시스템을 처음부터 다시 꼼꼼히 챙기라”고 촉구했다.
같은 당 김태선 의원은 런던베이글뮤지엄 직원 사망과 관련해 “유족에 따르면 사망 전 최근 주 평균 60시간 이상을 일했다고 하는데 유족 주장대로라면 과로사 대상”이라며 “회사는 업무량이 급증해 어쩔 수 없었고 인력 증원 등 적절한 조치를 했다고 하지만 책임을 회피하는 모습”이라고 지적했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
