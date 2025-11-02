시사 전체기사

“3달내 50㎏ 감량하면 포르쉐” 파격조건 내세운 中헬스장

입력:2025-11-02 05:01
공유하기
글자 크기 조정
포르쉐 파나메라를 갖기 위해 운동하는 사람. 생성형 인공지능(AI)으로 만든 이미지

“3개월에 50㎏ 빼면 포르쉐 줍니다.”

중국의 한 헬스장이 내건 파격 조건에 온라인이 들썩이고 있다. 하지만 의료 전문가들은 참가자의 건강을 해치는 위험한 상술이라며 우려하고 있다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 23일 중국 북부 산둥성 빈저우의 한 피트니스 센터가 이런 내용의 홍보 포스터를 공개했다고 29일(현지시간) 보도했다.

포스터에 따르면 3개월 내 50㎏을 감량하는 참가자에게는 포르쉐 파나메라 차량이 지급된다. 참가비는 1만 위안(약 201만원)이다. 중국 현지에서 파나메라 최신 모델은 약 110만 위안(약 2억2178만원)부터 살 수 있다.

이 피트니스 센터 소속인 왕모 코치는 현지 매체에 “챌린지는 현재 진행형”이라며 “현재까지 7~8명이 등록했고, 30명을 채우면 마감할 예정”이라고 말했다. 참가비를 낸 회원들은 3달간 합숙 훈련하면서 숙식을 제공받는다. 다만 구체적인 운동 방식이나 식단, 목표 달성 기준 등은 공개되지 않았다. 왕 코치는 보상으로 내건 포르쉐 차량이 새 차가 아닌, 헬스장 대표가 수년간 운행한 2020년식 중고 모델이라고 덧붙였다.​
2024년 4월 2일 서울 중구 신라호텔에서 열린 포르쉐코리아, 3세대 신형 파나메라 국내 공식 출시 행사에서 포르쉐코리아 홀가 게어만 대표가 파나메라 터보 E-하이브리드를 소개하고 있다. 파나메라 터보 E-하이브리드는 4리터 V8 터보 엔진과 새롭게 개발된 190마력의 전기모터로 총 680마력을 발휘, 정지상태에서 시속 100km/h까지 가속하는데 3.2초가 소요되며, 최고속도는 315km/h다. 연합뉴스

중국 누리꾼들은 이런 챌린지가 SNS상에서 화제가 되자 갑론을박을 벌이고 있다. 한 누리꾼은 “50㎏을 빼면 내 몸무게는 5밖에 안 남는다. 내가 살아는 있을까”라고 적었다. 또 다른 누리꾼은 “핵심은 아무도 성공할 수 없다는 것이다. 결국 헬스장은 참가비로 새 차를 사고도 남을 돈을 벌게 될 것”이라며 교묘한 마케팅 전략이라고 꼬집었다.​

의료계에서는 이런 극단적인 체중 감량 챌린지는 신체에 큰 무리가 갈 수 있다고 우려하고 있다. 350만 팔로워를 보유한 한 의사는 “하루 0.5 감량은 지나치게 빠른 속도”라며 “심각한 과체중이 아닌 이상 이는 지방이 아닌 근육 손실로 이어져 호르몬 불균형, 탈모, 여성의 경우 무월경까지 유발할 수 있다. 안전한 감량 목표는 주당 0.5 수준”이라고 경고했다.​

푸옌송 산시성 인민병원 위장관외과 전문의는 “급격한 체중 감량은 장기에 부담을 주며 생명을 위협할 수도 있다”면서 “과학적인 체중 감량은 뇌, 체지방, 근육, 장기가 새로운 에너지 균형에 적응할 수 있도록 점진적으로 이뤄져야 한다”고 강조했다.​

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
969
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
담배 유해성분 내년 하반기부터 공개…전자담배도 포함
갓 쓰고 ‘파워’ 열창 지드래곤에 정상들 ‘찰칵’
“아빠 친구가 내 자취방에”… 섬뜩한 ‘AI 몰카’ 장난
“앗”… 자동차세 66만원 체납한 포르쉐, 번호판 영치
젠슨황·이재용·정의선 ‘깐부 회동’…계산은 누가?
엄마 찬스·법인 자금… 부동산 의심 거래 2600여건
동물단체, 시진핑 APEC 방문 맞춰 “푸바오야 돌아와” 집회
“자애로운 아버지” 홀로 아들 키우던 60대, 장기기증 후 하늘로 [아살세]
국민일보 신문구독