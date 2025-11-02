“3달내 50㎏ 감량하면 포르쉐” 파격조건 내세운 中헬스장

포르쉐 파나메라를 갖기 위해 운동하는 사람. 생성형 인공지능(AI)으로 만든 이미지

2024년 4월 2일 서울 중구 신라호텔에서 열린 포르쉐코리아, 3세대 신형 파나메라 국내 공식 출시 행사에서 포르쉐코리아 홀가 게어만 대표가 파나메라 터보 E-하이브리드를 소개하고 있다. 파나메라 터보 E-하이브리드는 4리터 V8 터보 엔진과 새롭게 개발된 190마력의 전기모터로 총 680마력을 발휘, 정지상태에서 시속 100km/h까지 가속하는데 3.2초가 소요되며, 최고속도는 315km/h다. 연합뉴스

“50㎏을 빼면 내 몸무게는 5

밖에 안 남는다. 내가 살아는 있을까”라고 적었다. 또 다른 누리꾼은 “핵심은 아무도 성공할 수 없다는 것이다. 결국 헬스장은 참가비로 새 차를 사고도 남을 돈을 벌게 될 것”이라며 교묘한 마케팅 전략이라고 꼬집었다.​

하루 0.5

감량은 지나치게 빠른 속도”라며 “심각한 과체중이 아닌 이상 이는 지방이 아닌 근육 손실로 이어져 호르몬 불균형, 탈모, 여성의 경우 무월경까지 유발할 수 있다. 안전한 감량 목표는 주당 0.5

수준”이라고 경고했다.​

“급격한 체중 감량은 장기에 부담을 주며 생명을 위협할 수도 있다”면서 “과학적인 체중 감량은 뇌, 체지방, 근육, 장기가 새로운 에너지 균형에 적응할 수 있도록 점진적으로 이뤄져야 한다”고 강조했다.​