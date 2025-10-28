김관영 “새만금신공항, 균형발전 상징…반드시 추진”

국감서 새만금공항 논란 재점화…여야

”환경·경제성” vs “균형발전 상징”

28일 전북특별자치도 국정감사에서 김관영가 질의에 답변하고 있다. 전북도 제공

지금은 전혀 다른 차원의 분석이 나올 수 있다”고 답했다.

한병도 의원은 “이번 판결은 도민들에게 2008년 김제공항 백지화의 악몽을 떠올리게 했다”며 “법원이 전북 발전의 핵심 동력인 새만금공항의 필요성을 간과했다”고 지적했다.

한 의원은 이어 “법원은 원고 1297명 중 군산에 거주하는 3명만 원고적격을 인정했는데, 이들은 새만금공항이 아닌 군산공항 소음 영향권 주민들”이라고 비판했다.