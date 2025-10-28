유현조·홍정민·노승희, 개인상 타이틀 놓고 에스오일 챔피언십서 ‘빅뱅’

추천 선수 전인지 대회 최초 3회 우승 도전

시드 유지 마지노선 60위권 사수 경쟁 치열

유현조. KLPGA

홍정민. KLPGA

노승희. KLPGA

현재 방신실과 홍정민, 이예원(22·메디힐)이 나란히 3승씩을 거둬 다승 공동 선두에 자리하고 있다. 2승을 거두고 있는 김민솔(19·두산건설)의 시즌 3승 달성 여부도 관심사다. 이들은 모두 출전자 명단에 이름을 올렸다.

디펜딩 챔피언 마다솜(26·삼천리)은 타이틀 방어와 시즌 첫 우승이라는 두 마리 토끼 사냥에 나선다. 지난해 공동 다승왕(3승)에 올랐던 마다솜은 올 시즌 무관에 그치고 있다.