조용익 부천시장 “시민·기업 상생 환경 개선책 마련할 것”

조용익 경기 부천시장이 27일 고라개공원에서 열린 ‘틈만나면, 현장속으로’에서 레미콘 공장 일대 환경오염 최소화를 위해 주민 및 업체 관계자와 의견을 나누고 있다. 부천시 제공

조 시장은 또 “환경 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 전광판 설치를 비롯해 주민이 직접 참여할 수 있는 협의체 구성 근거와 제도적 방안을 적극 검토하겠다”고 말했다.

시는 이번 현장점검을 계기로 사후 조치에 그치지 않고 선제적이고 지속 가능한 예방 중심의 관리 체계를 강화해 나갈 방침

이다.