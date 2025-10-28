월드비전 인천경기사업본부 ‘Global 6K for Water’ 성료
국제구호개발 NGO 월드비전 인천경기사업본부는 지난 26일 청라호수공원에서 ‘Global 6K for Water 인천 대회’를 성공적으로 개최했다고 28일 밝혔다.
이번 행사는 참가자들이 6㎞를 직접 걸으며, 참가비 전액을 탄자니아 식수 지원 후원금으로 기부하는 방식으로 진행됐다. 이번 행사에는 약 2000명의 시민들이 참여해 뜨거운 관심과 성원을 보였으며, 한국의료재단과 모아저축은행, 하나은행, 딜로이트가 후원으로 함께하며 뜻깊은 나눔을 지원했다.
참가자들은 걸음 하나하나가 탄자니아 등 물 부족 지역 아동들에게 깨끗한 식수를 제공하는 의미를 가진다는 점에서 높은 참여 의지를 보였다. 특히 가족 단위 참가자와 개인 참가자들이 함께 걷는 모습은 행사 현장을 한층 따뜻하게 만들었다.
아이와 함께 참여한 한 가족은 “아이와 함께 걸으면서 나눔의 의미를 직접 느낄 수 있었다”며 참여 소감을 전했다. 또 다른 참가자는 “짧은 6㎞지만, 누군가에게 큰 도움을 줄 수 있다는 생각에 뿌듯했다”고 말했다.
신용대 대회장(하늘꿈교회 담임목사)은 “시민들의 참여와 기업 후원이 결합해, 아이들에게 안전한 물을 제공하는 소중한 성과를 만들었다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 나눔을 실천하는 다양한 프로그램을 이어갈 것”이라고 밝혔다. 이번 행사를 통해 마련된 후원금은 탄자니 아동들을 위해 깨끗한 식수 지원 사업에 사용될 예정이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
