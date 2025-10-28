‘영남산불 지원 특별법’ 28일 공포…피해 구제 본격화

산림청에 따르면 이번 특별법은 초대형 산불 피해자들에 대한 구제 및 생활·심리 안정, 피해지역의 신속한 회복 등을 위해 마련됐다.

산림청은 특별법을 통해 임업 종사자들의 피해 회복을 위한 시설·장비 및 작물 복구를 지원하고, 채취 임산물 임가에 대한 생계비 지원, 임업직불금 계속 지급 등을 추진하게 된다.

또 산림경영특구 및 산림투자선도지구를 지정하는 한편 지자체와 함께 피해 지역의 산림생태계 복원 방안도 마련할 계획이다.