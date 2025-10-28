포항시, 에이징테크 융합 플랫폼 구축…퇴원환자 돌봄 강화
경북 포항시는 28일 시청 중회의실에서 ‘퇴원환자 지역사회 연계 활성화를 위한 에이징테크 융합 플랫폼 조성사업’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 정구봉 한국로봇융합연구원 부원장, 김재효 한동대학교 산학협력단장, 배영 포스텍 사회문화데이터사이언스연구소장, 박덕호 에스포항병원 의료연구소장 등 주요 기관 관계자들이 참석해 지역사회 통합돌봄 모델 구축을 위한 협력 강화 방안을 논의했다.
이번 협약은 퇴원 후 회복기에 있는 고령자들이 일상으로 복귀할 수 있도록 지원하고, 스마트 돌봄 기술과 지역사회 자원을 연계해 재입원을 예방하는 선제적 돌봄체계 구축을 목표로 한다.
한국로봇융합연구원과 한동대학교 산학협력단은 돌봄로봇 연구개발과 국비 유치, 지역 스타트업 육성 등 기술개발 및 산업 연계를 담당한다.
에스포항병원은 병원 이용자를 대상으로 한 재활 분야 연구와 현장 실증을, 포스텍 사회문화데이터사이언스연구소는 성과지표 개발과 체계적인 평가 체계를 마련할 예정이다.
에이징테크 융합 플랫폼 조성사업은 총사업비 200억원을 들여 2027년부터 2031년까지 5년간 추진한다.
주요 사업은 주거복지·디지털 돌봄·커뮤니티 기능을 통합한 혁신 거점 공간 구축, 회복 전 주기를 지원하는 다기능 돌봄로봇 기술 개발 및 실증, 지역 스타트업 연계 및 산업 활성화 등이다.
시는 이번 사업을 통해 고령자의 자립적 생활 지원과 재입원률 감소는 물론, 돌봄로봇을 중심으로 한 기술 산업 육성을 통해 ‘에이징테크 기반 신산업 생태계’를 조성한다는 구상이다.
또 산·학·연·병이 협력하는 구조를 통해 돌봄서비스 품질 향상과 ‘스마트 돌봄 선도도시’로의 도약 기반을 마련한다는 점에서도 의의가 있다.
장상길 포항시 부시장은 “지역 연구기관과 대학, 의료기관이 함께 힘을 모아 시민이 건강하고 안전하게 노후를 보낼 수 있는 포항형 통합돌봄체계를 만들어가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사