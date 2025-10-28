‘시진핑 자료실 정리할 생각 없나’ 서울대 총장 답변은?
“서울대가 일방적 결정할 수 있는 문제 아냐”
유홍림 총장, 국회 교육위 국정감사 발언
유홍림 서울대 총장이 “시진핑 자료실 설치와 폐지 문제는 서울대가 일방적으로 결정할 수 있는 문제가 아니다”고 28일 밝혔다.
시진핑 자료실은 서울대가 2015년 10월 중앙도서관에 시진핑 중국 국가주석으로부터 도서와 영상자료 등 1만여점을 기증받아 만든 공간이다.
국민의힘은 이를 ‘샤프 파워’(회유, 협박, 여론 조작 등을 통해 영향력을 행사하는 것)로 규정하며 폐쇄를 촉구해왔다.
유 총장은 이날 국회 교육위원회 국정감사에서 ‘서울대 중앙도서관 내 시진핑 자료실을 폐쇄해야 한단 국회 청원이 4만7000건을 넘었다’는 조정훈 국민의힘 의원 질문에 이렇게 답했다.
조 의원이 ‘서울대 위상답지 않다. 정리할 생각이 없나’라며 묻자, 유 총장은 “국가 간 관계이기도 하고 여러 고려가 필요하다”고 말했다.
유 총장은 “(시진핑 자료실을 두고) 정치적인 선전·선동이 있는 것에 대해 상당한 우려가 있다”며 “학내 의견도 다양하지만, 관계 정부와의 논의도 같이 진행하도록 하겠다”고 설명했다.
유 총장은 이어 “저희가 기증받은 자료를 열람하진 않고 분류한 뒤 연구자에게 도움이 되는 부분은 중어중문학과와 협의해 공유하고 있다”면서 “중국 연구자들에게 매우 의미 있는 자료로 활용할 기회로 삼고 있다”고 부연했다.
유 총장은 서울대 내 성 비위 관련 징계 수위가 약하단 정을호 더불어민주당 의원 지적엔 “징계 형평성과 적정성 문제를 살펴보겠다”고 답했다.
정 의원에 따르면 서울대 법학전문대학원(로스쿨) 재학생이던 A씨는 2021년 10월 평소 알고 지내던 여학생 기숙사 방 카드키를 복제해 무단 침입하려다 적발됐다.
A씨는 또 2023년 동료 여학생에게 케타민으로 추정되는 약물을 사용하려 했단 내용으로 신고를 당했지만 유기정학 3개월 처분만 받았다.
A씨는 서울대 로스쿨을 졸업하고 올해 변호사 자격을 취득해 대형 세무법인에서 근무하고 있는 것으로 알려졌다.
