[속보] 특검 "오동운 공수처장 31일 오전 9시30분 소환" 입력:2025-10-28 10:51

오동운 고위공직자범죄수사처장. 연합뉴스[속보] 특검 "오동운 공수처장 31일 오전 9시30분 소환"박민지 기자 pmj@kmib.co.kr