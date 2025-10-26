‘청주공항~부여’ 버스 타고 환승 없이 2시간 가능
초광역형 관광교통 노선 27일부터 운행
충청권 접근성 개선 체류형 관광 가속화
충북과 충남의 주요 교통 허브를 잇는 신규 초광역형 시외버스 관광교통 순환노선이 오는 27일부터 운행에 들어간다.
이 노선은 충북도와 충남도가 공동으로 추진하는 초광역형 관광교통 혁신 선도지구 사업의 첫 번째 결실이다.
이 노선은 청주국제공항과 KTX 오송역 등 충북의 관문에서 출발해 공주종합버스터미널과 부여시외버스터미널을 연결하는 총 88km 구간이다. 편도 기준 하루 8회 운행된다. 첫차는 청주공항에서 오전 8시10분, 부여에서 오전 5시10분에 출발한다.
기존에는 청주공항에서 공주·부여까지 평균 3회 환승 4시간 이상이 소요됐다. 이번 직통 순환노선 개통으로 환승 없이 2시간 내 이동이 가능해졌다.
이로써 충북과 충남의 교통 거점을 이용하는 국내외 관광객들이 청주, 공주와 부여를 더욱 편리하고 빠르게 방문할 수 있게 되어 초광역 관광벨트 조성의 핵심 기반을 다지게 됐다.
순환노선 운행은 문화체육관광부가 주관한 초광역형 관광교통 혁신 선도지구 사업의 일환으로 추진됐다. 이 사업은 충청권(청주, 공주, 부여)을 하나의 관광생활권으로 묶어 관광객의 이동 편의를 극대화하고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.
충북도 관계자는 26일 “초광역 관광순환노선 개통은 단순한 노선 신설을 넘어 충북과 충남의 경계를 허물고 하나의 거대한 관광생활권으로 연결하는 역사적인 첫걸음”이라며 “순환노선 개통은 충청권 관광의 접근성을 획기적으로 개선하고 체류형 관광으로의 전환을 가속화할 것”이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
