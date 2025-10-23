이재명정부, ‘T·O·P 전략’으로 K-방산 육성…취업 제한도 손 본다

이재명 대통령이 20일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025'에서 전시물을 체험하고 있다. 대통령실 제공

“정부는 방위산업 육성을 위해 국가의 모든 역량을 총동원하겠다는 계획”이라며 “방산 기술 보호와 기술 협력 강화 등 제도적 장벽도 해소할 것”이라고 말했다.

또

“방산 스타트업 공모전을 신설하고, 대기업과 중소기업의 상생 협력 인센티브를 도입하는 등 혁신 기업이 방산 분야로 진입할 기회를 넓힐 것”이라며

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 건군 77주년 국군의 날 기념행사에서 열병차량에 탑승해 사열하고 있다. 연합뉴스

공공기관 출신 전문 인력이 민간 방산 기업에서 역량을 발휘할 수 있도록 취업 제한 제도를 손볼 것”이라고 밝혔다. 이 과정에서 “이 대통령은 악의적으로 제도를 우회해 로비를 벌이는 사례가 있다”며 “방산뿐 아니라 모든 분야의 취업 지원 제도를 전면 점검하라”고 지시했다”고 전했다.

이날 이 대통령은 최근 국정감사에서 드러난 일부 사정 기관의 권한 남용 문제에 대해서도 “국민의 신뢰를 훼손하는 기강 문란 행위”로 규정하고 “이재명 정부는 민주주의 수호를 위해 이런 국기 문란 행위를 결코 좌시하지 않을 것”이라고 밝혔다.