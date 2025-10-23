“하나님의 비전 콘텐츠로 담아낼 수 있는 대학 조성”

한헌수 숭실사이버대학교 총장 방송서 의지 밝혀

한 총장은 우리나라를 대표하는 기독교 명문사학으로, 대한민국 온라인 교육 트렌드를 선도하고 있는 숭실사이버대의 지난 발자취와 성과, 앞으로의 목표 등을 직접 설명했다.

한 총장은 “사이버대학은 인터넷의 발전에 힘입어 발전을 거듭해오고 있다”라며 “우리 대학은 1997년 설립된 한국사이버대학을 전신으로, 2011년 숭실대학교가 한국사이버대학을 인수한 것을 시초로 한다. 이때부터 인터넷 기술의 비약적인 발전 속, 국내 유일의 기독교 온라인 대학으로써 정체성을 확립하며 현재까지 지속적인 발전을 이어가고 있다”고 밝혔다.

한 총장은 학생들이 경제적 부담에서 벗어나 학업에 열중할 수 있도록 지원하는 안정적인 교육환경 구축에 대해서도 설명했다.

한 총장은 “우리 대학은 다른 대학에 비해 전체 학생 대비 교내 장학금 비율이 28.24%를 기록할 정도로 많다. 특별히 한국 교회 목회자 및 목회자 가족에게는 최대 50%의 장학혜택을 제공하고 있다”라며 “이러한 혜택에 힘입어 학생들의 중도 이탈률이 10%가 채 되지 않으며, 많게는 4~5번에 이르기까지 졸업 후 다른 전공을 통해 재입학하는 비중도 높다. 결국 이러한 지원은 새로운 학문을 연구할 수 있는 마중물이 되며, 대학의 궁극적인 발전과도 밀접하게 연관된다고 생각한다”고 말했다.

끝으로 한 총장은 “남북의 갈등을 비롯해 우리가 지금 경험하고 있는 많은 갈등요소를 해결하고, 화해의 영향력을 발휘할 수 있는 리더를 사회에 내보내는 것이 대학의 역할인 것이다”고 전했다.