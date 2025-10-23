크래프톤, ‘AI 퍼스트’ 기업 대전환 선언

1000억원 이상 투자 단행… AI ‘문제 해결’ 중심에

전사 운영·개발 체계 전면 재편

Agentic AI 기반 자동화

엔비디아와 공동 개발한 CPC ‘PUBG 앨라이(PUBG Ally)’

크래프톤이 ‘AI 퍼스트’ 기업으로의 전환을 전격 선언했다. 회사의 모든 업무가 AI와 연동돼 가동된다.

조직 구조와 협업 환경도 새롭게 구축한다. 조직 관리 범위를 확장해 구성원이 더 큰 단위의 목표와 성과를 주도적으로 이끌 수 있도록 지원한다. 또한 AI 전문 인력으로 구성된 연구개발 조직에 대해서는 전문성 강화 방향에 맞는 별도의 인력 운영 체계를 도입한다.

구성원의 사내 이동과 역할 확장 기회도 확대한다. AI 도입으로 확보한 시간과 리소스를 신작 개발 및 혁신 프로젝트에 재투자해 AI 활용 역량과 창의적 도전이 선순환하는 구조를 만든다. 이를 통해 게임 제작 파이프라인 확장과 신규 타이틀 창출로 이어지는 지속 성장 체계를 실현한다.

김창한 크래프톤 대표(오른쪽 두번째)가 지난 2월 서울 중구 더플라자 호텔에서 열린 오픈AI 비공개 워크숍에 참석한 샘 올트먼 CEO를 만나러 가고 있다. 연합뉴스