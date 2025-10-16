시사 전체기사

국힘 “내로남불 갭투자” 공격에…김병기 “13년 실거주” 반박

입력:2025-10-16 18:43
공유하기
글자 크기 조정
김병기 더불어민주당 원내대표가 16일 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 현안과 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

김병기 더불어민주당 원내대표가 국민의힘이 제기한 ‘아파트 갭투자’ 의혹에 “13년간 실거주했다”고 반박했다. 앞서 국민의힘은 서울 동작구에 거주 중인 김 원내대표 소유의 잠실 아파트가 ‘갭투자’라고 주장했다.

국민의힘은 16일 김 원내대표가 민주당 회의에서 정부의 10·15 부동산 대책을 옹호하며 “수억, 수십억 빚 내서 집 사게 하는 것이 맞나. 빚 없이 집 살 수 있는 시장을 만드는 게 맞다”고 언급한 부분을 거론하며 김 원내대표의 부동산 보유 상황을 지적했다.

지역구인 서울 동작구 대방동에 거주 중인 김 원내대표는 지난 3월 송파구 잠실 장미아파트 120㎡(신고가액 16억6400만원)를 아내와 함께 보유하고 있다고 신고했다. 조정훈 국민의힘 의원은 이를 두고 “호가로 40억짜리 재건축 대상 아파트”라며 “전세 세입자까지 받은 소위 갭투자”라고 주장했다. 그러면서 “화가 나는 것은 내로남불이다. 본인들은 강남에 집 샀으니 청년들 주거 사다리는 걷어차겠다는 것 아니냐”고 지적했다.

박정훈 국민의힘 의원도 공격에 가세했다. 박 의원은 페이스북에 “공무원만 했던 김 원내대표는 무슨 돈으로 이 아파트를 구입했느냐”며 “이재명 정부의 부동산 대책으로 이제 현금 없는 사람은 수도권에 집을 살 수 없게 됐다. 권력자들만 집 사고 일반 국민은 서울에 집 사지 말라는 것이냐”고 했다.

한동훈 국민의힘 전 대표 역시 페이스북에 “김 원내대표는 재건축을 노리는 송파 장미아파트를 대출 한 푼 없이 전액 현찰로 샀냐”고 반문했다.

야당의 공세가 이어지자 김 원내대표는 연도별로 정리한 내역을 페이스북에 게시하며 관련 의혹에 반박했다. 김 원내대표는 1980년부터 해당 아파트에 거주하기 시작해 1998년 11동을 구입해 입주했고, 2003년 11동을 매각한 자금으로 8동으로 이주해 2016년까지 거주했다고 밝혔다. 현재 거주 중인 동작구 e편한세상은 전세라는 설명도 덧붙였다.

김 원내대표는 “실거주했으니 갭투자와도 거리는 멀고 안사람이 알뜰살뜰 모아 놓은 돈으로 산 것”이라며 “한동훈 전 대표는 걸핏하면 정치생명을 걸자고 하던데 걸 것인가”라고 따졌다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
캄보디아 출국하려던 30대, 경찰이 제지…“범죄 연루 우려”
경찰, 中 관광객에 ‘운전 허용’ 조건부 검토…中 답변 아직
제주 참조기 그물에 아파트 3층 길이 참고래 혼획
대법, 최태원·노소영 1.4조 재산분할 파기환송…2심 다시
트럼프 “한국은 3500억 달러 선불로 합의” 또 언급
희토류 통제에 급소 찔린 美 “중국의 경제 강압, 동맹과 협력할 것”
“여기에 왜 이걸?”…국회서 5년간 무기류 6천여건 적발
“캄보디아 월 500” 대놓고 꾀는데… 막아야 할 당국은 ‘식물상태’
국민일보 신문구독