국힘 “내로남불 갭투자” 공격에…김병기 “13년 실거주” 반박
김병기 더불어민주당 원내대표가 국민의힘이 제기한 ‘아파트 갭투자’ 의혹에 “13년간 실거주했다”고 반박했다. 앞서 국민의힘은 서울 동작구에 거주 중인 김 원내대표 소유의 잠실 아파트가 ‘갭투자’라고 주장했다.
국민의힘은 16일 김 원내대표가 민주당 회의에서 정부의 10·15 부동산 대책을 옹호하며 “수억, 수십억 빚 내서 집 사게 하는 것이 맞나. 빚 없이 집 살 수 있는 시장을 만드는 게 맞다”고 언급한 부분을 거론하며 김 원내대표의 부동산 보유 상황을 지적했다.
지역구인 서울 동작구 대방동에 거주 중인 김 원내대표는 지난 3월 송파구 잠실 장미아파트 120㎡(신고가액 16억6400만원)를 아내와 함께 보유하고 있다고 신고했다. 조정훈 국민의힘 의원은 이를 두고 “호가로 40억짜리 재건축 대상 아파트”라며 “전세 세입자까지 받은 소위 갭투자”라고 주장했다. 그러면서 “화가 나는 것은 내로남불이다. 본인들은 강남에 집 샀으니 청년들 주거 사다리는 걷어차겠다는 것 아니냐”고 지적했다.
박정훈 국민의힘 의원도 공격에 가세했다. 박 의원은 페이스북에 “공무원만 했던 김 원내대표는 무슨 돈으로 이 아파트를 구입했느냐”며 “이재명 정부의 부동산 대책으로 이제 현금 없는 사람은 수도권에 집을 살 수 없게 됐다. 권력자들만 집 사고 일반 국민은 서울에 집 사지 말라는 것이냐”고 했다.
한동훈 국민의힘 전 대표 역시 페이스북에 “김 원내대표는 재건축을 노리는 송파 장미아파트를 대출 한 푼 없이 전액 현찰로 샀냐”고 반문했다.
야당의 공세가 이어지자 김 원내대표는 연도별로 정리한 내역을 페이스북에 게시하며 관련 의혹에 반박했다. 김 원내대표는 1980년부터 해당 아파트에 거주하기 시작해 1998년 11동을 구입해 입주했고, 2003년 11동을 매각한 자금으로 8동으로 이주해 2016년까지 거주했다고 밝혔다. 현재 거주 중인 동작구 e편한세상은 전세라는 설명도 덧붙였다.
김 원내대표는 “실거주했으니 갭투자와도 거리는 멀고 안사람이 알뜰살뜰 모아 놓은 돈으로 산 것”이라며 “한동훈 전 대표는 걸핏하면 정치생명을 걸자고 하던데 걸 것인가”라고 따졌다.
