시사 전체기사

[속보] 캄보디아 총리 “한국인 사망 유감…한국인 보호 더 노력”

입력:2025-10-16 18:29
수정:2025-10-16 18:58
공유하기
글자 크기 조정
김진아 외교부 2차관이 16일 캄보디아에서 훈 마네트 캄보디아 총리와 면담하고 있다. 연합뉴스

훈 마네트 캄보디아 총리가 16일 한국인이 자국에서 숨진 데 대해 유감과 안타까움을 표하고, 도주 중인 용의자 체포와 캄보디아 내 한국인 보호에 더 힘쓰겠다고 밝혔다.

외교부에 따르면 마네트 총리는 이날 캄보디아를 방문 중인 김진아 외교부 2차관과 박성주 경찰청 국가수사본부장을 포함한 정부합동대응팀을 만난 자리에서 이같이 말했다.

김 차관은 면담에서 한국인을 대상으로 한 취업 사기·감금 피해자가 지속 발생하는 데 대한 정부의 강한 우려를 표명했다. 또 관련 범죄로부터 한국인을 보호하고 캄보디아에서 온라인 스캠 범죄를 근절하기 위한 캄보디아 측의 더욱 적극적인 대책 마련과 협조를 요청했다.

김 차관은 현재 캄보디아에 구금된 한국인 범죄연루자의 조속한 송환을 위한 캄보디아 측의 적극적인 협조도 요청했다. 이와 함께 지난 8월 캄폿주 보코산 지역에서 사망한 채 발견된 한국인에 대한 부검 및 수사 기록 사본 제공 등 형사사법공조와 화장 및 유해송환 등 절차가 가능한 빨리 마무리되도록 협조해달라고 당부했다.

마네트 총리는 본인이 위원장으로 이끄는 온라인스캠대응위원회(CCOS) 차원에서 단속을 강화하는 등 적극적으로 노력하고 있다고 밝히며 앞으로 양국 간 협력을 통해 이같은 노력을 더욱 강화하길 희망한다고 답했다.

마네트 총리는 최근 한국 정부가 캄보디아에 대한 여행경보를 상향 조정해 캄보디아에 대한 투자와 관광에 부정적 영향을 줄 수 있다며 조속히 하향할 것을 요청했다. 이에 김 차관은 해당 조치가 현재 상황을 고려한 불가피한 결정이었음을 설명하고 상황이 개선되면 하향 조정을 검토할 것이라고 답했다.

마네트 총리는 한국 내 캄보디아에 대한 부정적 언론 보도에 대한 우려도 전했다. 이에 김 차관은 한국 내 인식 개선을 위해서는 양국의 긴밀한 공조를 통해 상황 개선이 이뤄져야 할 것이라고 했다. 김 차관은 또 캄보디아 치안 역량 강화를 위해 개발 협력 사업 역시 모색할 수 있다고 덧붙였다.

한편 정부합동대응팀은 이날 오후 캄보디아 당국자들과 함께 따께우주 내 사기단지 중 하나인 ‘태자단지’를 방문해 현장을 점검하고 주요 사기단지 운영 실태 및 단속 현황 등에 대한 캄보디아 측 설명을 청취했다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
日 대나무숲 명소에 ‘한글’ 낙서…교토시 “벌채 검토”
“평화로운 나라”…한국 여성이 캄보디아 정부 SNS에 왜?
英가디언 “이스라엘 송환 시신 고문·처형 흔적”
‘케데헌’ 이재 “‘골든’의 한국어 가사 떼창 들으며 뿌듯”
희토류 통제에 급소 찔린 美 “중국의 경제 강압, 동맹과 협력할 것”
“여기에 왜 이걸?”…국회서 5년간 무기류 6천여건 적발
“캄보디아 월 500” 대놓고 꾀는데… 막아야 할 당국은 ‘식물상태’
[단독] 4대 로펌, ‘위성 세무법인’으로 국세청 전관 23명 꼼수 영입…의원실 전수조사
국민일보 신문구독