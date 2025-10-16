[속보] 캄보디아 총리 “한국인 사망 유감…한국인 보호 더 노력”
훈 마네트 캄보디아 총리가 16일 한국인이 자국에서 숨진 데 대해 유감과 안타까움을 표하고, 도주 중인 용의자 체포와 캄보디아 내 한국인 보호에 더 힘쓰겠다고 밝혔다.
외교부에 따르면 마네트 총리는 이날 캄보디아를 방문 중인 김진아 외교부 2차관과 박성주 경찰청 국가수사본부장을 포함한 정부합동대응팀을 만난 자리에서 이같이 말했다.
김 차관은 면담에서 한국인을 대상으로 한 취업 사기·감금 피해자가 지속 발생하는 데 대한 정부의 강한 우려를 표명했다. 또 관련 범죄로부터 한국인을 보호하고 캄보디아에서 온라인 스캠 범죄를 근절하기 위한 캄보디아 측의 더욱 적극적인 대책 마련과 협조를 요청했다.
김 차관은 현재 캄보디아에 구금된 한국인 범죄연루자의 조속한 송환을 위한 캄보디아 측의 적극적인 협조도 요청했다. 이와 함께 지난 8월 캄폿주 보코산 지역에서 사망한 채 발견된 한국인에 대한 부검 및 수사 기록 사본 제공 등 형사사법공조와 화장 및 유해송환 등 절차가 가능한 빨리 마무리되도록 협조해달라고 당부했다.
마네트 총리는 본인이 위원장으로 이끄는 온라인스캠대응위원회(CCOS) 차원에서 단속을 강화하는 등 적극적으로 노력하고 있다고 밝히며 앞으로 양국 간 협력을 통해 이같은 노력을 더욱 강화하길 희망한다고 답했다.
마네트 총리는 최근 한국 정부가 캄보디아에 대한 여행경보를 상향 조정해 캄보디아에 대한 투자와 관광에 부정적 영향을 줄 수 있다며 조속히 하향할 것을 요청했다. 이에 김 차관은 해당 조치가 현재 상황을 고려한 불가피한 결정이었음을 설명하고 상황이 개선되면 하향 조정을 검토할 것이라고 답했다.
마네트 총리는 한국 내 캄보디아에 대한 부정적 언론 보도에 대한 우려도 전했다. 이에 김 차관은 한국 내 인식 개선을 위해서는 양국의 긴밀한 공조를 통해 상황 개선이 이뤄져야 할 것이라고 했다. 김 차관은 또 캄보디아 치안 역량 강화를 위해 개발 협력 사업 역시 모색할 수 있다고 덧붙였다.
한편 정부합동대응팀은 이날 오후 캄보디아 당국자들과 함께 따께우주 내 사기단지 중 하나인 ‘태자단지’를 방문해 현장을 점검하고 주요 사기단지 운영 실태 및 단속 현황 등에 대한 캄보디아 측 설명을 청취했다.
