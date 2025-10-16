‘서울시장 첫 출사표’ 박주민 “서울형 초등 통합돌봄 만들 것”[인터뷰]
‘초1 아빠’ 박주민 “아이 키우기 좋은 서울 만들 것”…‘서울형 초등 통합돌봄 플랫폼’ 구상
국민연금 모수개혁, 의정갈등 등 ‘문제 해결’ 경험 바탕으로 ‘젊고 활기찬 서울’ 목표
10·15 대책 “풍선효과 누르면서도 상세한 공급 담은 진일보한 대책” 평가
더불어민주당에서 처음으로 서울시장 선거 출마를 선언한 박주민 의원이 ‘초등 통합돌봄 서울형 모델’을 기반으로 표심 잡기에 나선다. 초등생의 오후 시간대 돌봄 공백을 메꿔 학부모의 육아 부담을 덜어주겠다는 취지다. 또 도심복합개발사업과 서부선·강북횡단선 사업을 신속히 추진해 주거·교통 환경도 개선하겠다고 밝혔다.
박 의원은 16일 여의도 국민일보 본사에서 만나 “여성이 직장을 많이 그만두는 시기는 자녀의 유치원 때가 아닌 초등 진학 이후다. 하교하는 1시 이후 돌볼 여력이 없기 때문”이라며 “초등 1학년 아이를 둔 부모 입장에서 서울에서만이라도 학부모가 걱정 없이 아이를 키울 꼼꼼한 통합돌봄 시스템을 만들겠다”고 밝혔다. 실수요(50%)보다 활용률(15%)이 크게 떨어지는 초등 돌봄을 강화하기 위해 사실상 무력화된 ‘키움센터’를 학교·지역사회·지방자치단체 협업에 기반한 통합돌봄 지원 플랫폼으로 확대하겠다는 구상이다. 박 의원이 준비한 주요 공약 중 하나다. 다음은 박 의원과의 일문일답.
-민주당에서 처음으로 서울시장 선거 출사표 던졌는데. 출마를 결심한 계기는.
“서울은 인구가 늙고 감소하는 ‘고령화와 수축’ 현상을 동시에 보인다. 933만여명이 사는 서울은 대단히 많은 이해관계가 얽혀 있는 도시이기도 하다. 그런데 오세훈 시장은 시민을 위한 시정을 하는 게 아니라 본인을 위한 시정을 하고 있다. 우선순위를 바로 잡아 경쟁력 있고 강한 글로벌 도시로 만들고 싶다.”
“서울에 거주하는 시민의 삶을 개선하겠다는 의지도 강하다. 정부의 성공을 실질적으로 구현하는 단위가 자치단체란 점에서 이재명정부와 호흡을 맞출 자신도 있다. 3년 전 시장에 도전했다 철회할 때 다음에 준비를 잘해서 다시 나오겠다는 약속을 지키는 차원이기도 하다.”
-각종 여론조사를 토대로 보면 당내 경선은 자신 있어 보인다.
“공표 여론조사 보면 서울시장 범진보 진영 후보 선호도는 제가 전부 1등으로 나온다. 비공표한 자체 여론조사도 마찬가지다. 이해찬·문재인·이재명 등 역대 당대표가 ‘박주민처럼 (당에서) 고생한 사람 없다’고 할 정도로 성과를 많이 낸 의원으로 평가받는다. 경선은 무난히 돌파할 수 있지 않을까 한다.”
-역대 서울시장 선거에서 여야 성적표는 5대5다. 서울의 보수화 경향은 더 짙어지는 상황에서 본선에 승리하긴 쉽지 않아 보이는데.
“본선 걱정 많이 하는 것 알고 있다. 오세훈 시장이 세다는 평가 있는데 ‘새로운서울준비위원회’를 만들어 1년 정도 지속해서 모니터링했다. 결론은 ‘오세훈 시정은 별거 없다. 성과도 없다’다. 정작 서울을 경쟁력 있게 만든 시정은 보이지 않는다. 오세훈의 서울시는 시의회의 견제도 받지 않는 구조다.”
“서울시민이 유독 민주당이 아닌 다른 당을 선택하는 이유가 ‘서울의 주거 공급 문제를 푸는 데 (민주당이) 적합하냐, 서울을 경쟁력 있게 만들 수 있냐’ 인 것 같다. 실용적이고 실리적인 정책을 많이 준비하고 있다. 과거 민주당과는 다르다는 평가받을 자신이 있다.”
-오세훈 시장의 시정을 평가한다면.
“시민을 위한 시정을 하는 게 아니라 시장 본인을 위한 시정을 하고 있다. 1조1000억원을 들여 ‘서울링’을 만들고, 모스 탄을 서울시로 부르면 시민의 삶이 좋아지나? 한강버스, 서울달 등 보여주기식 ‘외화내빈’ 사업이 많고 서울을 경쟁력 있게 만드는 정책이 안 보인다. 정작 시민에게 필요한 주택 공급은 실질적으로 이뤄지지 않았다. 오히려 매년 1.5만호씩 공급이 줄었다. 오 시장은 시민보단 본인의 다음 (정치) 행보에만 관심 있던 듯하다.”
-서울시민의 ‘실질적인 삶 개선’을 강조했는데, 구상 중인 정책이 있다면.
“강남에 비해 강북의 기반 시설이 취약하다. 특히 교통이 그렇다. 과거 박원순 시장 때 서부선·강북횡단선 등 강북 쪽 교통 환경을 개선할 기획이 많이 추진됐지만 오 시장 들어 사실상 중단 상태다. 이런 사업을 신속하게 재추진하고, 진행이 더딘 도심복합개발사업도 속도감 있게 추진하겠다. 강북의 교통 환경을 개선해 강북과 강남의 격차도 줄이겠다.”
-민주당 ‘집토끼’라 할 수 있는 40대가 서울에서 경기도로 빠지고 있는데. ‘서울형 초등 통합돌봄’이 이들을 위한 대책 중 하나일지.
“초등학생을 키워보니 알겠더라. 아이가 어린이집에서는 5~6시까지 있을 수 있다. 초등학교는 1시쯤 하교한다. 1시 이후에 아이를 돌봐주는 시스템은 누더기처럼 조금씩 산재해 있다. 이용하려고 해도 굉장히 힘들다. 주변에서 ‘오히려 어린이집 보낼 때가 편했다’는 이야기를 한다. 이런 부분을 보완해 서울 어디에서도 초등학생 아이를 키우기 편하도록 만들겠다.”
-이재명정부 부동산 정책 이야기 빼놓을 수 없다. 10·15 정책을 평가하자면.
“미국·일본 등 각국이 양적 완화를 기정사실로 하는 분위기에서 가격 상승세가 심상찮은 서울의 부동산 시장에 선제적으로 강한 조처를 내린 것이라고 본다. 풍선 효과도 방지하는 종합적 규제와 실수요자를 위한 구체적 공급을 담은 진일보한 대책이다.”
-실수요자를 고려하지 않은 데다 공급 대책은 미진하다는 비판이 있는데.
“이재명정부 부동산 공급책 핵심은 ‘공공도 제대로 역할을 하겠다’는 것이다. 지금까지는 민간이 공급을 주도할 경우 가격이 오를 때까지 기다렸다가 주택을 공급하는 경향이 있었다. 그런데 어제 발표한 대책을 보면 공공이 소유한 부지를 직접 시행해 빠른 속도로 공급하겠다는 내용이 담겼다. 많은 분 오해가 “그러면 LH 공공임대아파트 형식으로 다 공급하는 거 아니냐”고 하는데, ‘값이 싼’ 유명 브랜드 아파트가 공급된다고 보면 된다.”
“오 시장도 아파트를 빵 찍어내는 것처럼 못 만든다고 인정했다. 한강벨트 중심으로 20만호 공급하겠다면서 용적률 높여주겠다고 했는데, 현실적인 주택 공급 방안이 아니다. 나온다고 해도 굉장히 고가의 아파트다. 오 시장은 공공의 역할을 굉장히 무시하는데, 부동산은 공공과 민간이 각자의 역할을 자전거 페달처럼 수행하는 ‘투트랙’으로 가야 한다. 특히 이번엔 공공 주도 공급의 단점을 보완하기 위해 직접 시행까지 책임지기 때문에, 이전보다 진일보한 공급책이라고 봐주시면 좋을 듯하다.”
-‘서울시장 박주민’, 가장 큰 강점은.
“문제 해결 경험이 많다는 점이다. 18년 만에 국민연금 모수개혁을 해냈다. 12·3 불법계엄으로 여야 원내대표 간 전쟁 기간이라 협상에 진전이 없었다. 권성동 당시 국민의힘 원내대표를 화장실과 목욕탕까지 쫓아가 근거와 논거를 제시하며 한번 해보자고 끈질기게 설득해서 결국 해냈다.”
“이재명 대통령이 취임 30일 기자회견에서 의정 갈등을 두고 “여러 국가적 현안 중 제일 자신 없었던 분야”라고 말했는데 그것도 풀어냈다. 담배 성분 공개 때도 어려웠다. 담배 회사 반대가 심했다. 윤석열 대통령 시절, 대통령실 실장에게 전화해 “너희 공약인데 기획재정부가 막고 있다”고 항의했다. 그랬더니 대통령실에서 나서 문제를 해결했다. 이후 유상범 국민의힘 의원이 “너 정말 세다. 어떻게 대통령실에 전화해 법안 통과를 이야기하느냐”고 놀란 적도 있다.”
-마지막으로 서울시민에 남기고 싶은 말은.
“서울은 굉장히 복잡한 도시다. 많은 이해관계가 다양하게 얽혀 있다. 정치권에서 어려운 법과 제도를 개선했던 경험을 토대로 서울시민과 함께 다양한 이해관계를 조정하고 긍정의 에너지를 모아 ‘수축 고령화’하는 서울을 다시 젊고 강하고 활기차게 만들겠다.”
