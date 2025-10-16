‘서울시장 첫 출사표’ 박주민 “서울형 초등 통합돌봄 만들 것”[인터뷰]

‘초1 아빠’ 박주민 “아이 키우기 좋은 서울 만들 것”…‘서울형 초등 통합돌봄 플랫폼’ 구상

국민연금 모수개혁, 의정갈등 등 ‘문제 해결’ 경험 바탕으로 ‘젊고 활기찬 서울’ 목표

10·15 대책 “풍선효과 누르면서도 상세한 공급 담은 진일보한 대책” 평가

민주당에서 처음으로 서울시장 출마를 공식화한 박주민 의원이 16일 국민일보 본사에서 인터뷰를 하고 있다. 최현규 기자

민주당에서 처음으로 서울시장 출마를 공식화한 박주민 의원이 16일 국민일보 본사에서 인터뷰를 하고 있다. 최현규 기자

민주당에서 처음으로 서울시장 출마를 공식화한 박주민 의원이 16일 국민일보 본사에서 인터뷰를 하고 있다. 최현규 기자

초등학교는 1시쯤 하교한다. 1시 이후에 아이를 돌봐주는 시스템은 누더기처럼 조금씩 산재해 있다. 이용하려고 해도 굉장히 힘들다. 주변에서 ‘오히려 어린이집 보낼 때가 편했다’는 이야기를 한다. 이런 부분을 보완해 서울 어디에서도 초등학생 아이를 키우기 편하도록 만들겠다.”

민주당에서 처음으로 서울시장 출마를 공식화한 박주민 의원이 16일 국민일보 본사에서 인터뷰를 하고 있다. 최현규 기자

-이재명정부 부동산 정책 이야기 빼놓을 수 없다. 10·15 정책을 평가하자면.

오해가 “그러면 LH 공공임대아파트 형식으로 다 공급하는 거 아니냐”고 하는데, ‘값이 싼’ 유명 브랜드 아파트가 공급된다고 보면 된다.”

“오 시장도 아파트를 빵 찍어내는 것처럼 못 만든다고 인정했다. 한강벨트 중심으로 20만호 공급하겠다면서 용적률 높여주겠다고 했는데, 현실적인 주택 공급 방안이 아니다. 나온다고 해도 굉장히 고가의 아파트다. 오 시장은 공공의 역할을 굉장히 무시하는데, 부동산은 공공과 민간이 각자의 역할을 자전거 페달처럼 수행하는 ‘투트랙’으로 가야 한다. 특히 이번엔 공공 주도 공급의

민주당에서 처음으로 서울시장 출마를 공식화한 박주민 의원이 16일 국민일보 본사에서 인터뷰를 마무리하며 웃음짓고 있다. 최현규 기자

“문제 해결 경험이 많다는 점이다. 18년 만에 국민연금 모수개혁을 해냈다. 12·3 불법계엄으로 여야 원내대표 간 전쟁 기간이라 협상에 진전이 없었다. 권성동 당시 국민의힘 원내대표를 화장실과 목욕탕까지 쫓아가 근거와 논거를 제시하며 한번 해보자고 끈질기게 설득해서 결국 해냈다.”

“이재명 대통령이 취임 30일 기자회견에서 의정 갈등을 두고 “여러 국가적 현안 중 제일 자신 없었던 분야”라고 말했는데 그것도 풀어냈다. 담배 성분 공개 때도 어려웠다. 담배 회사 반대가 심했다. 윤석열 대통령 시절, 대통령실 실장에게 전화해 “너희 공약인데 기획재정부가 막고 있다”고 항의했다. 그랬더니 대통령실에서 나서 문제를 해결했다. 이후 유상범 국민의힘 의원이 “너 정말 세다. 어떻게 대통령실에 전화해 법안 통과를 이야기하느냐”고 놀란 적도 있다.”