박보겸, 상상인·한경 와우넷오픈 첫날 선두…대회 2연패 ‘파란불’
상금 1위 홍정민 1타차 공동 2위
박보겸(27·삼천리)이 생애 첫 대회 2연패를 향해 쾌조의 출발을 했다.
박보겸은 16일 경기도 양주시 레이크우드CC(파72·6605야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 상상인·한경 와우넷오픈(총상금 12억원) 첫날 1라운드에서 보기는 1개로 줄이고 버디 8개를 쓸어 담아 7언더파 65타를 쳤다.
시즌 3승으로 다승 공동 1위와 상금 순위 1위에 자리한 홍정민(23·CJ)과 한진선(27·메디힐)이 1타 차 공동 2위다. 박보겸은 작년 이 대회 챔피언이다. 올해는 지난 3월 블루캐니언 레이디스 챔피언십에서 시즌 첫 승이자 통산 3승째를 거뒀다.
박보겸은 1∼4번 홀에서 4연속 버디를 낚으며 기분 좋게 출발했다. 마무리도 16∼18번 홀에서 3연속 버디로 깔끔하게 해냈다.
박보겸은 “디펜딩 챔피언으로 대회에 나서다 보니 마음이 무겁기도 했지만, 그 감정에 치우치지 않으려 노력했다”라며 “준비해 온 걸 잘 보여 드리자는 마음으로 임했는데, 시작부터 기분좋게 풀려서 전체적으로 만족스러웠다”고 했다.
그는 이어 “타이틀 방어에 대한 욕심은 당연히 있다. 하지만 잘하려면 과정이 중요하다고 생각한다”라며 “‘디펜딩 챔피언’이라는 타이틀에 마음이 흔들리지 않도록 이번 주내내 신경을 썼다. 욕심을 내려놓고 내 속도대로 가는 게 이번 주 목표다”고 했다.
홍정민은 보기 없이 버디만 6개를 골라내며 1타 차 공동 2위에 오르며 시즌 4승 고지 선점에 유리한 고지를 점했다. 그는 지난주 K-푸드 놀부·화미 마스터즈에서 시즌 3승째를 올렸다.
박혜준(22)과 임희정(25·이상 두산건설), 김우정(27·OK금융그룹), 이동은(20·SBI저축은행) 등 6명이 5언더파 67타를 쳐 공동 4위 그룹을 형성했다.
작년 공동 다승왕 배소현(32)과 박현경(25·이상 메디힐) 등이 4언더파 68타를 쳐 공동 10위로 첫날 경기를 마쳤다.
홍정민과 함께 나란히 시즌 3승을 기록 중인 방신실(21·KB금융그룹)은 2언더파 70타로 공동 23위, 이예원(22·메디힐)은 1오버파 73타를 쳐 공동 72위에 자리했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사