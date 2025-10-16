박보겸, 상상인·한경 와우넷오픈 첫날 선두…대회 2연패 ‘파란불’

상금 1위 홍정민 1타차 공동 2위

박보겸. KLPGA

박보겸은 1∼4번 홀에서 4연속 버디를 낚으며 기분 좋게 출발했다. 마무리도 16∼18번 홀에서 3연속 버디로 깔끔하게 해냈다.