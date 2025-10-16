‘PGA투어 입성’ 이승택 “셰플러와 매킬로이가 왜 잘치는지 보고 싶다”
내년 1월 소니오픈 부터 출전
“스코티 셰플러와 로리 매킬로이다.”
미국프로골프(PGA)투어에 진출에 성공한 ‘불곰’ 이승택(30·경희)이 내년 PGA투어서 가장 만나보고 싶은 선수들이다.
이승택은 16일 경기도 파주시 서원밸리CC(파72·7065야드)에서 열린 KPGA 투어 더채리티클래식(총상금 10억원)에 출전했다. 그는 첫날 1라운드에서 버디 4개와 보기 3개로 1언더파 71타를 쳤다.
지난해까지 KPGA 투어에서 활약한 이승택은 제네시스 포인트 5위에 올라 PGA 투어 퀄리파잉스쿨 2차전 응시 자격을 얻었다. 이를 통해 올해 PGA 2부 투어인 콘페리투어에 진출, 콘페리투어 포인트 13위로 시즌을 마쳐 꿈의 PGA투어 입성에 성공했다.
이승택은 경기 후 인터뷰에서 “작년 11월 이후 한국에서 경기하게 돼 기분이 좋다”며 “오랜만이라 잔디 적응이나 그린 경사 파악이 힘들었다”고 소감을 밝혔다.
이승택은 PGA투어에서 보고 싶은 선수가 누구냐는 질문에 “콘페리투어에서도 괴물 같은 선수들의 샷을 많이 봤지만, 셰플러와 매킬로이는 어느 정도일지 궁금하다”며 기대감을 나타냈다.
그는 이어 “초반에 이동 거리나 언어, 음식 등 힘든 것이 많았다”며 “다른 선수들과 교류하며, 또 KPGA 투어에서 배운 것들을 잘 활용하면서 성장할 수 있었다”고 돌아봤다.
이승택은 “이번 대회에서 많은 동료 선수가 축하해줬다”며 “(1995년생 동갑인) 김시우 선수로부터 연락받았다”고 소개했다.
그는 영어 공부도 열심히 했다고 밝혔다. 대화 도중 알아 듣지 못한 것들은 저녁에 공부해 다음날 써먹은 방식을 취하면서 영어도 꽤 늘었다고 했다.
그는 KPGA투어서 활동하는 동료들의 PGA투어 도전시 필요한 팁도 전했다. 이승택은 “KPGA 투어 선수들의 샷은 (미국에 도전하기에) 매우 좋다”며 “다만 미국 대회 코스는 그린 주위 경기가 까다로운데 한국에서는 이런 상황에서 연습할 수 있는 환경이 많지 않다”고 밝혔다.
이승택은 “내년 시즌 대략 28∼30개 대회 정도 나갈 수 있을 것 같고, 데뷔전은 1월 소니오픈이 될 것 같다”는 일정을 밝혔다.
그는 이어 “미국은 이동 거리가 길어 체력이 중요하고, 아이언 샷과 공 스트라이킹 능력을 키워서 샷의 정확도를 높여야 할 것”이라고 보완해야할 부문을 설명했다.
이승택은 이 대회를 마친 뒤 오는 30일 개막하는 KPGA 투어 렉서스 마스터즈에 나갈 예정이다.
그는 마지막으로 “2026년 1월 소니오픈 개막 한 달 전에 출국해 적응 훈련에 임할 계획”이라며 “내년 매 대회 컷 통과가 목표지만, ‘톱5’에도 자주 들어가고 싶고, 역시 시드 유지가 가장 큰 목표”라고 밝혔다.
