트럼프 “가자지구 협상 거의 타결”…이스라엘·하마스도 “합의에 근접”
트럼프 “이번 주말 이집트에 갈 것”
인질 명단 교환, 이르면 내주 초 인질 석방 전망
하마스 무장해제가 막판 최대 쟁점
도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) 가자지구 평화 협정이 “거의 타결됐다(very close)”고 말했다. 협상 당사자인 이스라엘과 하마스에서도 협상 타결이 임박했다는 긍정적인 발언이 나오고 있다. 2023년 10월 7일 발발해 만 2년을 넘긴 가자지구 전쟁이 종전 입구까지 다가선 모양새다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 반(反)파시즘 운동 안티파(Antifa)와 관련한 원탁회의 중 “(마코 루비오) 국무장관이 방금 메모를 건네며 중동 협상이 거의 타결 단계에 이르렀고, 내가 곧 필요할 것 같다고 말했다”고 전했다. 실제 루비오 장관은 회의 도중 들어와 트럼프에게 손글씨로 적은 메모를 전달했다.
트럼프는 이어 “아직 정확히 결정된 것 아니지만 내가 이집트에 갈 것이다. 현재 모두가 그곳에 모여 있다”고 덧붙였다. 이스라엘과 하마스는 지난 6일부터 협상 중인 이집트 홍해 휴양지 샤름 엘 셰이크를 지칭한 것으로 해석된다. 이날부터 스티브 위트코프 백악관 중동 특사와 트럼프의 사위인 제러드 쿠슈너도 협상에 합류했다.
트럼프는 회의 전에도 “협상이 타결될 것이라고 생각한다. 충분히 가능성이 있다”며 “내가 아마 이번 주말, 아마도 일요일에 그곳에 갈 수도 있다”고 말했다.
트럼프는 이번 협상이 모든 무슬림 국가, 아랍 국가의 협조하에 진행되고 있다면서 “이런 일은 이전에 없었던 일”이라고 강조했다. 그러면서 “우리의 마지막 협상 대상은 하마스이며 현재까지는 진행이 잘 되고 있다”며 “상황이 확실해지면 알려주겠다”고 말했다.
하마스 고위 관계자도 이날 CNN에 “합의에 매우 근접했다. 아직 남아 있는 것은 교환할 수감자 명단”이라고 말했다. 이스라엘 측에서도 “합의가 매우 가까워졌다”며 향후 24시간, 또는 48시간 내 합의가 도출될 수 있다는 전망이 나왔다.
트럼프는 지난달 29일 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 함께 가자 평화 구상을 발표하며 하마스에 이를 수용하라고 최후통첩을 보냈다. 72시간 내 모든 인질 석방, 이스라엘의 단계적 철군, 가자지구 전후 통치 구상 등이 담겼다. 하마스가 요구를 수용하지 않을 경우 이스라엘군은 하마스 궤멸에 나서겠다고 경고한 상태다.
이스라엘과 하마스는 이미 석방될 인질과 수감자 명단을 교환한 것으로 알려졌다. 양측이 종전에 합의할 경우 이르면 다음 주 초 인질 석방이 개시될 것이라는 전망이 나온다. 이스라엘은 모든 생존 인질뿐 아니라 사망한 인질의 시신까지 송환을 요구하고 있다. 하지만 하마스가 사망한 인질의 시신을 제대로 찾지 못해 송환하지 못할 가능성도 있다는 전망이 나온다. 이스라엘은 휴전 협상 중에도 가자지구 공습을 이어가고 있다.
하마스 내부에서도 완전한 무장 해제에 대해서는 부정적인 목소리가 여전한 것으로 알려졌다. 뉴욕타임스는 이날 “이스라엘에 대한 무장투쟁은 하마스 이념의 핵심 요소”라며 “하마스는 무장 해제를 항복과 다름없는 것으로 여겨왔다”고 전했다.
2023년 10월 하마스의 선제 공격으로 시작된 가자지구 전쟁으로 이스라엘 국민 약 1200여명이 사망하고 251명이 납치됐다. 이후 이스라엘이 대대적인 보복에 나서면서 팔레스타인 보건부에 따르면 가자지구에서는 6만5000명 이상의 팔레스타인인이 사망한 것으로 집계됐다.
