트럼프 “가자지구 협상 거의 타결”…이스라엘·하마스도 “합의에 근접”

트럼프 “이번 주말 이집트에 갈 것”

인질 명단 교환, 이르면 내주 초 인질 석방 전망

하마스 무장해제가 막판 최대 쟁점

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 백악관에서 열린 회의 도중 마코 루비오 국무장관으로부터 귓속말을 듣고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 백악관에서 열린 원탁회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

협상이 모든 무슬림 국가, 아랍 국가의 협조하에 진행되고 있다면서 “이런 일은 이전에 없었던 일”이라고 강조했다.

72시간 내 모든 인질 석방, 이스라엘의 단계적 철군, 가자지구 전후 통치 구상 등이 담겼다.