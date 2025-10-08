[속보] “추석 연휴 틈타 밀입국 시도” 중국인 8명 모두 구속
충남 태안으로 밀입국하려다 검거된 중국인 8명이 모두 구속됐다.
8일 태안해경에 따르면 대전지법 서산지원은 이날 40대 A씨 등 중국인 8명에 대해 출입국관리법 위반 혐의로 청구된 구속영장을 발부했다.
A씨 등은 지난 5일 오전 10시쯤 중국 산둥성 웨이하이에서 전장 7m, 폭 3m인 115마력 소형 레저보트를 타고 출항해 우리나라로 밀입국하려다 6일 오전 1시 43분쯤 태안군 근흥면 가의도 북서방 22해리(약 40㎞) 해상에서 해경에 검거됐다.
검거 과정에서 1명이 구명조끼를 입고 바다로 뛰어내렸지만, 20여분 만에 구조됐다.
이들은 국내 불법 취업을 노렸으며, 일부는 과거 불법체류자로 적발돼 강제 출국당한 이력이 있는 것으로 알려졌다.
