무기수에 그림을, 조폭 앞선 핸드벨을…그들이 교도소 가는 이유

방배동 빛교회의 8년간 교도소 봉사

“다시 죄 짓지 않고 세상서

바르게 살아갈 수 있도록”

60~80대 어르신 연주 공연

그림 수업한 무기수 대회서 수상하기도

빛교회 양태우(맨 오른쪽) 목사와 방영옥(가운데) 작가, 이강녀 권사가 최근 열린 대한민국기독교미술대전 시상식에서 특선을 수상한 무기수 김철수(가명)씨의 그림 앞에서 웃고 있다. 이들은 서울 여러 구치소에서 다양한 봉사를 하고 있다. 방 작가 제공

빛교회의 교정 선교팀이 서울의 한 구치소에서 색소폰 등을 연주를 하는 모습. 빛교회 제공

출소하셔서 우리 교회에 다시 나오시면 좋겠다고 생각했지만 어려울 수도 있겠다 싶었다”며 “그런데 교회에 다시 나오신 집사님이 저에게 ‘목사님이 구치소에서 예배를 드려 주셨으면 좋겠다’고 부탁하셨다”고 했다. 그때까지 교정 사역에 대해 잘 몰랐던 양 목사는 “

복음을 듣기 위해 성도들이 줄 서는 곳은 구치소가 유일하다”는 집사의 말에 깊이 공감했다.

빛교회의 교정 사역은 다양하다. 특히 60~80대 어르신으로 구성된 모세선교팀은 핸드벨 연주를 통해 사명을 감당한다. 양 목사는 “사회에 기여하고자 하는 어르신 20여명이 활동하신다”며 “그중엔 신장 투석을 받으면서도 참여하시는 분도 계신다”고 귀띔했다. 공연은 물론 간식도 준비해 전국의 구치소 다섯 군데에서 활동하고 있다. 양 목사는 “조폭 등 우락부락한 재소자들이 이들의 공연을 보면서 부모님 생각에 눈물을 흘리는 모습을 자주 본다”고 했다.

빛교회의 어르신 성도들로 구성된 모세선교단이 서울의 한 구치소에서 핸드벨 연주를 하는 모습. 빛교회 제공

“중한 범죄를 저지른 재소자이기에 두려운 마음이 컸지요. 교정위원 1명과 함께 철수씨를 봤던 첫날이 아직도 선명하게 기억나요. 그때 철수씨가 그러더라고요. ‘목사님, 저는 예수님을 믿지만 천국은 못 갈 것 같아요. 그리고 빨리 죽고 싶은데 하나님이 제 기도를 안 들어주시네요.’”

무기수 김철수(가명)씨가 그린 그림. 빛교회 성도인 방영옥 작가는 그와 4년간 만나며 그림을 가르쳤고, 그림을 한 번도 배워본 적 없던 그의 작품은 지난해 교정미술전시회와 최근 대한민국기독교미술대전에서 수상을 할 정도로 발전했다. 방 작가 제공

선을 긋는 것부터 시작했고 1년 가까이 그림 숙제를 내줬다. 그가 그린 그림은 지난해 교정미술전시회에서도 대상을, 최근 대한민국기독교미술대전에서도 특선을 받았다.

정두옥 운영위원장은 최근 국민일보와의 통화에서 “방 작가를 통해 (철수씨)자신의 영혼을 담은 작품이 세상 밖으로 나올 수 있다는 것은 하나님의 은혜가 아니고서는 설명할 길이 없다”고 평가했다.

방 작가는 “철수씨에게 게을리하지 않고 최선을 다한 지난 과정을 잘 지나온 결실이라며 수상 소식을 전해줬다”고 했다.

서울 서초구 빛교회 2층에 걸린 무기수의 그림 앞에서 양태우(오른쪽) 목사와 방영옥 작가가 웃고 있다. 신은정 기자

“우리 교회는 겨우 8년을 했지만 20, 30, 40년 동안 이름도 빛도 없이 많은 교회와 기독교인들이 구치소에서 하나님의 사랑을 전하고 있다”며 “장기전일 수밖에 없는 교정 사역에 헌신하는 이들이 힘과 동력을 잃지 않도록 많은 관심과 기도를 부탁드린다”고 했다.