‘찐명’ 김영진 “추미애, 조희대 청문회는 급발진”

추미애 국회 법제사법위원장. 뉴시스

친명(친이재명)계 핵심인 김영진 더불어민주당 의원이 조희대 대법원장 청문회를 밀어붙인

추미애 국회 법제사법위원장을 향해 “너무 급하게 한 듯하다”고 지적했다.

입장에서는 썩 도움이 되지 않을 것”이라고 지적했다.