이란, 하루에 9명씩 사형…유엔 “충격적 규모”
이란 당국이 올해 초부터 최소 1000건의 사형을 집행했다는 주장이 제기됐다.
23일(현지 시각) 프랑스24에 따르면 이란인권(IHR)은 이날 발표한 보고서에서 올해 1000명 이상이 교수형에 처했다고 발표했다. 이란은 사형을 교수형으로 집행한다.
IHR은 “지난주에만 최소 64명이 집행됐다”며 “이는 하루 평균 9건 이상의 교수형이 이뤄졌다는 뜻”이라고 주장했다.
IHR은 2008년부터 연도별 이란 내 사형 집계를 발표하기 시작했다. 사형 집행 1000건은 집계 이래 가장 많은 수치다. 이미 지난해 975건을 넘어섰다. 이전까지는 2015년이 977건으로 최다였다.
올해 교수형에 처해진 사형수의 죄목을 분석해 보면 50%가 마약 관련 범죄였다. 43%가 살인, 3%가 안보 관련 범죄, 3%는 강간, 1%는 이스라엘에 포섭된 간첩 행위 등이었다.
IHR은 파악된 사형 집행 건 중 공식 발표된 것은 11%에 불과하며 미처 파악되지 않은 사례를 더하면 실제 건수는 더 많을 것이라고 지적했다.
IHR은 “이란은 최근 몇달간 교도소에서 대량 살인을 저지르기 시작했으며, 국제사회의 진지한 대응이 없는 가운데 그 규모가 날로 확대되고 있다”며 “사형이 정치적 탄압의 도구로 악용되고 있다”고 말했다.
유엔 인권사무소는 이에 대해 “충격적인 규모”라며 깊은 우려를 표했다. 국제 인권 단체 국제앰네스티도 “이란의 사형 집행이 끔찍한 수준에 이르렀다”며 “정치적 동기로 기소돼 불공정한 재판을 받은 수십 명이 현재도 처형 위험에 놓여 있다”고 했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
