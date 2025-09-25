이란, 하루에 9명씩 사형…유엔 “충격적 규모”

이란 최고지도자실 공식 웹사이트가 공개한 사진에 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 23일(현지 시간) 이란 TV를 통해 연설하고 있다. 뉴시스

IHR은 “이란은 최근 몇달간 교도소에서 대량 살인을 저지르기 시작했으며, 국제사회의 진지한 대응이 없는 가운데 그 규모가 날로 확대되고 있다”며 “사형이 정치적 탄압의 도구로 악용되고 있다”고 말했다.