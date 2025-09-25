시사 전체기사

‘의성眞쌀’(미소진품)…대통령 취임 후 첫 추석 명절 선물 선정

입력:2025-09-25 09:14
공유하기
글자 크기 조정

우수성 널리 알리고 소득 증대에도 기여할 수 있게 시장 경쟁력 강화하기로

이재명 대통령 취임 후 첫 추석 명절 선물로 선정된 ‘의성眞쌀(미소진품)’. 의성군 제공


경북 의성군은 대표 쌀 브랜드 ‘의성眞쌀(미소진품)’이 이재명 대통령 취임 후 첫 추석 명절 선물로 선정됐다고 25일 밝혔다.

‘미소진품’은 쌀알이 밝고 투명하며 단백질 함량이 낮아 밥맛이 뛰어난 최고 품질의 쌀이다. 담백하면서도 구수한 맛으로 최근에는 젊은 소비자들의 입맛까지 사로잡으며 소비층이 꾸준히 확대되고 있다.

의성군은 브랜드쌀 관리기준에 따라 엄격히 생산·가공한 ‘의성眞쌀’을 꾸준히 공급해 왔으며 ‘미소진품’은 이미 경북 6대 우수브랜드 쌀로 선정될 만큼 우수성을 인정받아 왔다.

최근에는 온라인 유통망 확대와 적극적인 마케팅 활동으로 소비자 접근성을 높여 큰 호응을 얻고 있다.

김주수 의성군수는 “대통령의 첫 추석 선물로 의성쌀이 선정된 것은 매우 영광스러운 일”이라며 “이번 기회를 통해 의성쌀의 우수성을 전국에 널리 알리고 농가 소득 증대에도 기여할 수 있도록 시장 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

의성=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
싱크홀에 아내 잃었는데…경찰, 운전한 80대 남편에 책임 물어
“자동 업데이트 끄세요” 카톡 개편에 ‘업데이트 차단법’ 공유 ↑
“요청 안 해” “그럴리가” 신라호텔 결혼식 ‘돌연 취소’ 배경은
“3개월간 210회 방문” 대통령실 단골 카페는 ‘어디’
“성매매, 한국인 이미지 실추시켜” 라오스 주재 韓 대사관, 공개 경고
늦은 밤 정류장에 홀로… 치매 노인 구한 대학원생들의 ‘촉’
롯데카드 “CVC 번호 등 유출고객 28만명…19만명에 보호조치”
‘DJ 차남’ 김홍업 김대중평화센터 이사장 별세
국민일보 신문구독