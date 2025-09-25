중국 순방 김동연 “이재명 국민주권정부 외교, 경기도가 공공외교로 뒷받침”
중국을 순방 중인 김동연 경기도지사가 24일 충칭시 방문의 성과에 대해 “이재명 국민주권정부 외교를 경기도가 공공외교로 뒷받침해주는 데 가장 큰 의미가 있다”고 의미를 부여했다.
이날 김 지사는 충칭시에 위치한 한국광복군 총사령부를 방문한 자리에서 “이재명 국민주권정부가 새로 들어서 외교가 정상화가 되고 있다”고 평가하며 이같이 밝혔다.
그는 “경기도의 경제 지평을 중국의 아홉개 성과 시까지 넓혔다는 데에서 의미가 있다”며 “특히 인공지능(AI)을 포함해 아주 구체적인 논의를 이뤘다”고 강조했다. 이어 “함께 온 기업과 제대로 된 한-중, 경기도와 충칭시 간 새로운 경제 협력의 지평을 열도록 하겠다”고 덧붙였다.
김 지사는 광복군 총사령부 방문 소감을 묻는 질문에는 “충칭에서 어제는 대한민국 임시정부, 오늘은 광복군 총사령부를 방문했다”며 “대한민국 역사 바로 세우기를 경기도가 앞장서서 해야겠다는 다짐을 오늘 새롭게 했다”고 말했다.
김 지사는 한국광복군 총사령부를 방문해 광복군의 투혼과 희생의 의미를 되새겼다.
한국광복군 총사령부는 무장 독립운동의 최후 거점으로, 1991년 광복군 유적조사단이 총사령부 건물을 발견한 이후 안전문제로 철거됐다가 2017년 한중 정상회담 당시 문재인 대통령이 빠른 복원을 요청해 2019년 3월 복원·개관했다.
한국광복군은 1940년 9월 17일 중국 충칭에서 대한민국 임시정부의 정규군으로 창설됐다.
정신적으로 대한제국의 국군을, 인적으로는 독립군을 계승한 광복군은 총사령부와 지대로 구성됐으며 초기에는 4개 지대 체제로 출발했다. 1942년 조선의용대가 합류하면서 재편돼 이후 제1·2·3지대를 중심으로 활동했다.
광복군은 일제를 상대로 독립전쟁을 전개하며 연합군과의 연대를 통해 국제적 지위를 확보하고자 했으며 1945년에는 미국 전략첩보국과 합작해 한반도 침투를 위한 국내 진입 작전을 준비하기도 했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
