트럼프, ICE 총격 사건에 “좌파와 민주당의 악마화 탓”

트럼프, 찰리 커크 암살 이어 ICE 구금시설 총격에 ‘좌파 때리기’ 고조

총격으로 불법체류자 1명 사망, 2명 중상

용의자, 현장에서 스스로 목숨 끊어

미국 텍사스주 댈러스의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 24일(현지시간) 총격 사건이 벌어진 직후 법 집행 기관 요원들이 현장을 살펴보고 있다. 연합뉴스

그러나 그들(ICE 요원)은 정상이 아닌 급진 좌파의 전례 없이 증가하는 위협과 폭력, 공격에 직면하고 있다”며 “이러한 폭력은 급진 좌파 민주당원이 끊임없이 법 집행 기관을 악마화하고 ICE 폐쇄를 요구하고 ICE 요원을 나치에 비유한 결과”라고 지적했다.

미국 텍사스주 댈러스에서 24일(현지시간) 벌어진 이민세관단속국(ICE) 구금 시설 총격 사건의 용의자 조슈아 잔. 2016년 당시 찍힌 머그샷이다. 연합뉴스

트럼프는 “

반(反)파시즘·반인종주의 좌파 운동인 안티파 해체에 나서겠다고 밝힌 바 있다.

ICE와 미국 법 집행기관에 대한 레토릭을 지금 당장 중단할 것을 요구한다”며 “트럼프 행정부는 법 집행 기관 지원과 강력한 국경, 국토 안보, 폭력적 불법 범죄자 추방, 우리나라를 공포에 떨게 하는 좌익 국내 테러의 완전한 근절에 전념하고 있다”고 강조했다.