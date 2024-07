“난 아프다”며 머스크 저격한 바이든…당내 시선은 ‘싸늘’

조 바이든 미국 대통령이 17일(현지시간) 대통령 전용기인 에어포스 원에 오르고 있다. 이날 바이든 대통령은 코로나 검사에서 양성 판정을 받고 예정됐던 유세 일정을 취소했다. 연합뉴스

바이든 대통령은 바로 2분 뒤 해당 게시물에 답글을 달고 “이번 선거를 매수하려 하는 일론 머스크와 그의 부유한 친구들”(of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election)이라고 적었다.

17일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령이 코로나19 양성 판정을 받은 후 자신의 선거 캠프 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 게시물. 엑스 캡처

조 바이든 미국 대통령이 17일(현지시간) 본인의 SNS에 코로나19 확진 사실을 이용한 말장난을 이용, 대선 상대인 도널드 트럼프 전 대통령 지지를 공개 선언한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)를 비판했다.바이든 대통령은 이날 코로나19 양성 판정을 받고 선거운동 일정을 취소한 후 자신의 선거 캠프 엑스(X·옛 트위터) 계정에 "나는 아프다"(I'm sick)는 짧은 글을 올렸다.두 게시물의 내용을 이어서 보면 "나는 이번 선거를 매수하려 하는 일론 머스크와 그의 부유한 친구들이 지긋지긋하다"라는 의미로 해석된다.'아프다'(sick)와 '지긋지긋하다'(sick of)라는 표현의 한 끗 차이를 이용한 말장난으로 머스크를 비판한 것이다.바이든 대통령은 이어 자신의 정치자금 모금 웹페이지 링크도 함께 올리면서 "동의한다면 여기에 참여하라"고 덧붙였다.머스크는 지난 13일 트럼프 전 대통령이 유세 도중 총격 암살 시도로 부상한 직후 엑스에 "나는 트럼프 전 대통령을 전적으로 지지하며, 그의 빠른 회복을 기원한다"고 적었다.머스크는 이어 트럼프 전 대통령을 돕는 모금 단체 '슈퍼팩'에 매달 4500만 달러(약 621억원)를 기부하겠다고 밝히기도 했다.바이든 대통령이 자신의 코로나19 확진 사실을 이용한 농담으로 머스크를 비판하고 모금까지 유도했지만, 이러한 모습을 바라보는 민주당 내 시선은 싸늘하기만 하다.미국의 정치전문매체 폴리티코는 "바이든 캠프가 낚시성 글과 기부 링크로 바이든의 병과 후보자격을 둘러싼 이야기를 가볍게 만들려 한다"면서 "하지만 지지자들은 상황을 정상화해보려는 대통령의 분투에 좌절했으며, (이런 말장난이) 경솔하고 도움이 되지 않는다고 불평했다"고 전했다.폴리티코는 특히 바이든 대통령의 이번 코로나19 확진을 두고 "이보다 더 치명적인 시기에 나올 수 없었을 것"이라고 평가했다.바이든 대통령의 나이, 건강, 체력에 대한 우려가 더욱 커지면서 당내에서 사퇴론 및 후보 교체론의 목소리가 더욱 커질 것이라고 폴리티코는 전망했다.폴리티코에 따르면 한 민주당원은 "이보다 더 나쁠 수 없다. (코로나19 확진은) 바이든이 얼마나 나이가 많은지 모두에게 상기시켜준다"고 말했다.대선 상대인 트럼프 전 대통령은 위스콘신주 밀워키에서 진행 중인 공화당 전당대회에서 공식 대선후보로 선출돼 18일 후보 수락 연설을 앞둔 한편, 바이든 대통령이 코로나19에 확진되면서 자가격리에 들어간 것 또한 문제다.폴리티코는 "트럼프와 그의 부통령 후보인 J.D. 밴스 상원의원에게 무대를 완전히 내준 것 외에도 바이든 대통령이 (대선 토론 때 감기에 이어) 3주 만에 두 번째로 병에 걸린 것은 트럼프 캠프가 집중하는 것과 선명한 대조를 이룬다"고 지적했다.박선영 기자 pomme@kmib.co.kr