[Àç°èµÞ´ã] ¾ÈÆÆÀ¸·Î ¾î¼ö¼±ÇÑ ³×ÀÌ¹ö¡¦ ´ë±Ô¸ð Á¶Á÷°³ÆíÀ¸·Î »ç¾÷ ¸®¼Â

³×ÀÌ¹ö°¡ ¶óÀÎ¾ßÈÄ »çÅÂ ´ëÀÀÀ¸·Î °ñ¸Ó¸®¸¦ ¾Î´Â °¡¿îµ¥ ³»ºÎ¿¡¼± ÃÖ±Ù ÀÖ¾ú´ø ´ë±Ô¸ð Á¶Á÷°³ÆíÀÇ ¿©ÆÄ·Î È¥¶õÀÌ °¡ÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. ´ëºÎºÐÀÇ Á¶Á÷ÀåÀ» ´Ù¸¥ »ç¾÷ ºÎ¼·Î ¹ß·É³»¸é¼ ±âÁ¸¿¡ ÃßÁøÇÏ´ø »ç¾÷µéÀÌ »ç½Ç»ó Àü¸é Àç°ËÅä¿¡ µé¾î°£ »óÈ²ÀÌ´Ù.
³×ÀÌ¹ö´Â Áö³´Þ ÃÊ ºñÁî(±¤°í), ¼Ä¡(°Ë»ö), Æ÷·¹½ºÆ®(¼îÇÎ), ±Û·¹ÀÌ½º(Áö¿ªÁ¤º¸), Ä¿¹Â´ÏÆ¼(Ä«Æä¡¤¹êµå) µî 5°³ »ç³»µ¶¸³±â¾÷(CIC)¸¦ ¸ðµÎ º»»ç·Î Èí¼öÇÏ°í 12°³ Àü¹® Á¶Á÷À¸·Î ÀçÆíÇß´Ù. ³×ÀÌ¹ö°¡ ´ë´ëÀûÀÎ Á¶Á÷°³Æí¿¡ ³ª¼± °ÍÀº 2015³â ÀÌÈÄ 9³â ¸¸ÀÌ´Ù. ÃÖ¼ö¿¬ ´ëÇ¥¸¦ ºñ·ÔÇØ ±è³²¼± ÃÖ°íÀç¹«Ã¥ÀÓÀÚ(CFO), ±è¹üÁØ ÃÖ°í¿î¿µÃ¥ÀÓÀÚ(COO) µî »õ·Î ²Ù·ÁÁø C·¹º§ ¡®Æ®¶óÀÌ¾Þ±Û¡¯ÀÇ Ã¹ ´ë´ëÀû ÀÎ»ç´Ù. ÃÖ ´ëÇ¥´Â ÀÌ¸¦ µÎ°í ¡°»ç¾÷ ¿µ¿ª °£ÀÇ °æ°è°¡ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø Çã¹°¾îÁö°í ÀÖ´Â ÀÎÅÍ³Ý È¯°æ°ú ÀÎ°øÁö´É(AI)À» Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ ±â¼ú ÆÐ·¯´ÙÀÓ º¯È¿¡ Àü»ç Â÷¿øÀÇ Àü·«À¸·Î ´ëÀÀÇÏ°íÀÚ CIC Ã¼°è ¶ÇÇÑ º¯È°¡ ÇÊ¿äÇß´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
º¯ÈÀÇ ÁøÆøµµ ÄÇ´Ù. 29ÀÏ ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é ´ëºÎºÐÀÇ CIC ´ëÇ¥µéÀº ±âÁ¸ ´ã´çÇß´ø »ç¾÷ÀÌ ¾Æ´Ñ ´Ù¸¥ ºÐ¾ß Àü¹® Á¶Á÷ÀåÀ¸·Î ÀÌµ¿Çß´Ù. ±¤°í¸¦ ´ã´çÇÏ´ø ºñÁî CIC ´ëÇ¥°¡ ÇÃ·¹ÀÌ½º Á¶Á÷ÀåÀ¸·Î, Ä¿¹Â´ÏÆ¼ CIC ´ëÇ¥°¡ ¼îÇÎ ÇÁ·Î´öÆ® Á¶Á÷ÀåÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇÏ´Â ½ÄÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ ³»ºÎ¿¡¼± ÀÓ¿øµé¿¡ ´ëÇÑ ´É·Â °ËÁõÀÌ¶õ ¸»ÀÌ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
ÀÎ»ç ÈÄÆøÇ³µµ °Å¼¼´Ù. ÀÏºÎ Á¶Á÷ÀåµéÀÌ °¢ÀÚ ¸ÃÀº ¾÷¹«¿¡ ÀÍ¼÷ÇÏÁö ¾ÊÀº Å¿¿¡ ±âÁ¸ »ç¾÷Àº Á¦µ¿ÀÌ °É¸®°Å³ª ½Å»ç¾÷Àº »ç½Ç»ó Àü¸é Àç°ËÅä¿¡ µé¾î°£ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÇÑ °ü°èÀÚ´Â ¡°½Ç¹«ÀÚµéÀº °ÅÀÇ ¸ÅÀÏ ¾÷¹«º¸°í¸¦ µé¾î°¡ Á¶Á÷Àå¿¡°Ô »ç¾÷À» Ã³À½ºÎÅÍ ³¡±îÁö ¼³¸íÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÓ¼Û¼ö ±âÀÚ songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö